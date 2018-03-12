علم ألماني في استقبال العاهل البلجيكي في كندا
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العاهل البلجيكي الملك فيليب وزوجته الملكة ماتيلد يستمعان الى الحاكمة العامة لكندا جولي باييت في ريدو هول في اوتاوا في 12 آذار/مارس 2018.(afp_tickers)
ارتكب منظمو حفل رسمي في اوتاوا خلال زيارة العاهل البلجيكي الملك فيليب وزوجته الملكة ماتيلد الى كندا الاثنين هفوة برفعهم علم ألمانيا بدلا من علم بلجيكا في استقبال الثنائي الملكي، لكنهم سرعان ما تنّبهوا للخطأ وأصلحوه قبل وصول الزائرين.
والعلم الالماني الذي يحمل نفس الوان العلم البلجيكي ولكن بترتيب واتجاه مختلفين رفع في وسط حديقة مقر إقامة الحاكمة العامة لكندا جولي باييت التي تعتبر ممثلة الملكة إليزابيث الثانية، الرئيسة الفخرية لدولة كندا.
ووقع المنظمون في الخطأ حين علّقوا علما المانيا صغيرا بواسطة شريط أصفر الى جانب علم كندي على شجرة قيقب زرعتها قبل اكثر من 40 عاما ملكة بلجيكا فابيولا.
وترمز شجرة القيقب إلى كندا التي يحمل علمها ورقة هذه الشجرة، في حين ان العلمين الالماني والبلجيكي يتشابهان بألوانهما الثلاثة: الاصفر والاحمر والاسود، ولكن مع اختلاف بسيط اذ ان علم المانيا يتكون من ثلاثة خطوط افقية (اسود ثم احمر ثم اصفر) بينما علم بلجيكا يتكون من ثلاثة خطوط عمودية (اسود ثم اصفر ثم احمر).
وقالت ماري-إيف ليتورنو المتحدثة باسم الحاكمة العامة لكندا انه "أثناء تحضيراتنا للحفل (...) تم لفت نظرنا الى انه حصل خلط في الامور في علم صغير رفع على الشجرة التي زرعتها جلالة الملكة فابيولا في 1977".
واضافت "لقد صححنا الخطا في الحال" قبل وصول الملك فيليب والملكة ماتيلد.
وازدانت العاصمة الفدرالية الكندية باعلام بلجيكا ترحيبا بالملك فيليب والملكة ماتيلد اللذين بدآ الاثنين زيارة رسمية الى كندا تستمر اسبوعا ويرافقهما خلالها وفد يضم وزراء ورجال اعمال وفنانين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب