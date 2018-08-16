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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 10:21 ص 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:21

رجال إنقاذ أمام ركام جسر موراندي في جنوى في شمال ايطاليا بعد انهيار جزء منه في 14 آب/أغسطس 2018

تواصل الرافعات والجرافات الخميس رفع ركام الجسر الذي انهار الثلاثاء في جنوى في شمال ايطاليا، ما سيسمح للكلاب باستكمال عملية البحث عن آثار ناجين أو ضحايا جدد.

لم تسجل حصيلة الضحايا ارتفاعاً خلال الليل. وكانت قد بلغت 39 قتيلاً و16 جريحاً بينهم تسعة لا يزالون بحال خطيرة. لكن قد يكون هناك سيارات وركاب عالقين في أكوام الحطام.

وصرح مسؤول الاطفاء في المكان ايمانويلي جيسي أن "هذه الليلة لم يحالفنا الحظّ، لم نعثر على أحد". وأضاف "لا نزال نبحث عن فراغات قد تحتوي على أشخاص، أحياء كانوا أو أمواتا".

وأوضح "نحاول قطع أجزاء الإسمنت الكبيرة التي وقعت من الجسر، وبعدها ننقلها بالرافعات ونرسل كلاب البحث وبعدها فرقنا إذا كانت هناك إشارات إيجابية".

وتابع "هذا النوع من العمل خطير لأن الأنقاض غير مستقرّة" وكذلك بالنسبة للجزء الذي لم ينهار من الجسر.

وأكد وزير الداخلية ماتيو سالفيني مساء الأربعاء أن المقاطعة تلقت عددا كبيرا من بلاغات عن مفقودين "لكن من الصعب معرفة ما اذا كان شخص لا يجيب على الهاتف لأنه يمضي عطلة في الجانب الآخر من العالم أو لأنه للأسف تحت" الأنقاض.

وأضاف "الأكيد هو أن أولئك الذين يبحثون يقولون لنا إن لا يزال هناك أشخاص في الأسفل" مشيدا بعمل مئات رجال الإنقاذ في الموقع.

فوق رؤوس رجال الإنقاذ، لا يزال يعمل محرّك شاحنة خضراء توقفت على بعد أمتار قليلة من الهاوية وأصبحت رمزا للخوف لمستخدمي الجسر.

فقد هرب سائق الشاحنة الذي أصابه الذعر، جرياً على قدميه ولم يطفئ المحرّك. وبحسب ربّ عمله هناك في خزان الشاحنة ما يكفي من الوقود ليبقى المحرّك يعمل لأيام. ولا تزال أضواء الشاحنة مضاءة والمسّاحات مشغّلة بسبب الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل أثناء انهيار الجسر.

وأعلنت الحكومة الايطالية الأربعاء حال الطوارئ لعام في جنوى، الأمر الذي يعطي إطارا تنظيميا لإدارة الموقع ومساعدة أكثر من 630 شخصاً تم إجلاؤهم بعد أن أصبحت منازلهم الواقعة تحت ما تبقى من الجسر مهددة.

وستعلن ايطاليا يوم حداد وطني في يوم الجنازات الرسمية للضحايا. وبحسب وسائل إعلام عديدة، من المفترض أن تُجرى الجنازات صباح السبت.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب