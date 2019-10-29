هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 09:45 م

جندي اسرائيلي يقوم بدورية عند السياج الحدودي بين الأردن واسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الثلاثاء قيام الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقال مواطن إسرائيلي تسلل الى أراضي المملكة بصورة غير شرعية.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "السلطات المعنية ألقت مساء اليوم (الثلاثاء) القبض على مواطن اسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية".

واضاف أن "السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ولم يكشف القضاة المزيد من التفاصيل عن هذا الحادث النادر.

ويأتي الإعلان عن اعتقال المواطن الإسرائيلي في وقت تشهد العلاقة بين البلدين توترا على خلفية اعتقال السلطات الإسرائيلية للمواطنين الاردنيين هبة عبد اللبدي (24 عاما) وعبد الرحمن مرعي (28 عاما) لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين قبل نحو شهرين.

وأعلن وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي في بيان الثلاثاء ان بلاده استدعت السفير الاردني من تل ابيب "للتشاور" على خلفية استمرار قيام السلطات الاسرائيلية باعتقال المواطنين الاردنيين.

وتقول عمان إن هبة عبد اللبدي (24 عاما) اعتقلت في 20 آب/اغسطس الماضي. أما عبد الرحمن مرعي (28 عاما) فتم اعتقاله في الثاني من ايلول/سبتمبر، والاثنان اعتقلا لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وبحسب وسائل الاعلام الاردنية المحلية فإن هبة مضربة عن الطعام منذ اكثر من شهر وحالتها الصحية متردية، أما عبد الباقي فهو يعاني من سرطان الدماغ وسبق وان خضع لعمليات جراحية.

وأوضحت تلك المصادر أن هبة كانت في طريقها من الأردن الى نابلس لحضور حفل زفاف احدى قريباتها، فيما عبد الرحمن كان هو الآخر في طريقه من الأردن الى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف احد اقاربه.

ولم يعرف بعد سبب اعتقال هذين المواطنين.

والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ العام 1994.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك