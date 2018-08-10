هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 04:17 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:17

بائع يجلس امام صورة لبطل الكريكت عمران خان زعيم حزب حركة الانصاف في سوق في اسلام اباد في 27 تموز/يوليو 2018

يؤدي بطل الكريكت السابق عمران خان اليمين رئيساً للوزراء في 18 آب/أغسطس، وفق ما أعلن حزبه، حركة الانصاف، الجمعة مؤكدا أن لديه الأغلبية لتشكيل حكومة ائتلافية في باكستان.

وقال الحزب إنه تمت دعوة كامل الفريق الذي قاده خان للفوز بكأس العالم في الكريكت في 1992 إلى حفل التنصيب بالإضافة إلى أبطال الكريكت الهنود كابيل ديف وسونيل غافاسكار ونافجوت سينغ سيدو.

تصدرت حركة الإنصاف نتائج انتخابات 25 تموز/يوليو في ثاني انتقال ديموقراطي للسلطة في باكستان، لكنها لم تحصل على أغلبية صريحة.

وأكد فيصل جواد خان المسؤول في الحزب والمقرب من خان في تصريح متلفز في اسلام اباد، "في لحظة تاريخية، سيؤدي عمران خان اليمين (رئيساً للوزراء) في 18 آب/أغسطس".

ودعا رئيس باكستان مأمون حسين الجمعية الوطنية الجديدة للانعقاد إبتداء من 13 آب/أغسطس.

في وقت سابق، زار السفير الهندي الذي يحمل صفة المفوض السامي في باكستان أجاي بيساريا خان وهنأه بالفوز. وقالت انيلا خواجة المتحدثة باسم خان لوكالة فرانس برس عقب الاجتماع إنهما "ناقشا الحاجة الى استئناف الحوار بين باكستان والهند حول جميع القضايا العالقة بما فيها كشمير".

وأرسلت المفوضية الهندية السامية تغريدة قالت فيها ان السفير بيساريا أهدى خان عصا كريكت تحمل توقيع المنتخب الوطني الهندي بأكمله.

وإلى جانب العلاقات المتوترة مع الهند، سيتعين على حكومة خان أن تواجه تحديات صعبة أخرى بينها أزمة ميزان المدفوعات التي تلوح في الأفق والاضطرابات على الحدود الأفغانية وشح المياه.

يحظى خان بجاذبية وسمعة عالمية لكن إدارة البلاد تتطلب الكثير من الحنكة السياسية وهوما يفتقر إليه حزبه نسبيا.

وقد تعهد بالفعل إعادة التوازن إلى علاقة بلاده مع الولايات المتحدة بعد أشهر من تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الأمنية، متهما إسلام أباد بأنها فشلت في محاربة الجماعات المتطرفة على حدودها.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب