هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2020 11:50 ص

طاقم يعقم أرضية قاعة الوصول في مطار كوشين الدولي في مدينة كوشي الهندية قبل وصول أول رحلة تحمل عائدين من الخليج

بدأت الخميس أولى عمليات إعادة مئات آلاف الهنود العالقين في الخارج، برحلتين جويتين انطلقتا من الإمارات العربية المتحدة.

استقبل عناصر طبيون المواطنين الهنود الحاملين تذاكر صالحة في مطاري أبو ظبي ودبي وأجروا لهم فحوصا سريعة لكوفيد-19.

وقال القنصل العام الهندي فيبول لوكالة فرانس برس في مطار دبي "لدينا رحلة أو اثنتين كل يوم على مدى الأيام الخمسة أو الستة القادمة".

وأضاف أن أغلب الركاب الذين صعدوا إلى الطائرة عمال فقدوا وظائفهم وحوامل ومسنون وبعض السياح العالقين.

وتابع المسؤول "سيتم استبعاد البعض من الرحلة، هذا أمر حتمي في مثل هذا الوضع (...) لا يمكن استيعاب الجميع في الوقت نفسه".

وتقول السلطات الهندية التي فرضت حجراً صارماً منذ أواخر آذار/مارس وعلقت الحركة الجوية على أراضيها، إنها قامت بتعبئة سفن عسكرية ورحلات جوية خاصة نحو عدة دول، بينها الإمارات ودول خليجية أخرى، التي تضم جالية كبرى من العمال الآسيويين.

ويبلغ عدد الهنود المقيمين في الإمارات 3,3 مليون شخص وهم يشكلون بذلك ثلث عدد سكانها، معظمهم في دبي، الإمارة الأكثر دينامية من الناحية الاقتصادية بين الإمارات السبع التي يتشكل منها الاتحاد.

وتلقت القنصلية الهندية في دبي، الإمارة التي يجذب اقتصادها المتنوع اليد العاملة الأجنبية خصوصاً، نحو 200 ألف طلب للترحيل، معظمهم عمال خسروا وظائفهم نتيجة للأزمة الناجمة عن الوباء.

ويرى العامل الهندي إيشان أن الرحلتين ليستا إلا جزءا بسيطا مما يجب فعله. ويضيف هذا الرجل البالغ من العمر 35 عاماً والذي كان يدير خدمات الاستقبال في فندق فاره في دبي قبل تسريحه، لفرانس برس أن "الأمر أشبه برمي فتات العظام للكلاب".

لكنه اعتبر نفسه محظوظاً لتلقيه تعويضات مالية من الشركة التي كان يعمل فيها، على عكس العديد من العمال الأجانب.

وتساءل إيشان "لنقل أنهم سيجلون 400 شخص في اليوم الأول (عبر الطائرة)، ونحول آلاف خلال عشرة أيام. هل سيغيرون الوضع فعلاً؟".

- تأجيلات وإحباط -

اعتبر إيشان أن الحكومة الهندية تقوم بحملة إعلامية "لجذب انتباه المجتمع الدولي"، لكن على الأرض، يثير نقص شفافيتها الكثير من التساؤلات بالنسبة لمواطنيها العالقين في الخارج.

وقال "نحن غاضبون لأن هذا فشل تام من جانب الحكومة"، مشيراً إلى أنه يستعلم عن الوضع من خلال الإعلام الإماراتي، فهو لم يحصل على أي توضيح من جانب القنصلية حول موعد إقلاع تلك الرحلات، وقيمة بطاقات السفر، وحتى تكلفة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً عند العودة إلى الهند.

وطلبت السلطات القنصلية من ابراهيم خليل الذي يرأس جمعية للجالية الهندية في دبي اختيار 100 شخص لإعادتهم بين مئات الآلاف من الطلبات.

وأوضح خليل لفرانس برس أن الأولوية أعطيت "للمتقدمين في السن، والحوامل، ومن يعانون من مرض غير كورونا"، مضيفاً "تخطط مؤسستنا لدفع ثمن بطاقات الطائرة لغير القادرين".

ونقلت الرحلتان من الإمارات، المتوجهتان إلى ولاية كيرلا جنوب الهند، 354 شخصا فقط.

واجلت رحلة كان مخططا أن تنطلق من قطر الخميس إلى نهاية الأسبوع.

ووفق وسائل إعلام هندية، تم تأجيل رحلات لضرورة إجراء فحوص للفرق العاملة في الطائرات.

وينتظر وصول سفينة إلى ميناء رشيد في دبي. ونشرت المفوضية العليا الهندية في المالديف صورا على تويتر لإحدى السفن الحربية وهي تدخل مرفأ ماليه في المالديف قبل إخلاء ألف هندي الجمعة.

وستغادر رحلات جوية أخرى من سنغافورة وماليزيا والفلبين، وكذلك لندن وسان فرانسيكو ونيويورك وشيكاغو وواشنطن.

لكن ساد الإحباط نتيجة تأخر تنفيذ الإجلاء، وكذلك لإجبار المرحلين على دفع مقابل لرحلات العودة إلى بلدهم وقضاء أسبوعين في الحجر.

وعبّر من لم يحصلوا على تذاكر عودة عن إحباطهم بسيل من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما انتقل بعضهم إلى المطار على أمل أن يجد مقعدا في الطائرة.

جاء أجيث وهو مهندس معلوماتية توفيت والدته قبل يومين، إلى مطار دبي وتحدث متوترا مع المسؤول الذي يحمل قائمة بأسماء المسافرين.

وقال لوكالة فرانس برس قبيل تأمين مقعد له في الطائرة "والدتي مسنة وكانت تعاني من أمراض أخرى (...) لا يوجد أحد في الهند لمتابعة الأمور، لذلك قدمت طلبا عاجلا للقنصلية".

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