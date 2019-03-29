هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 12:00 م

توقيف الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا في مطار مانيلا في 29 اذار/مارس 2019

اوقفت ماريا ريسا الصحافية الفيليبينية التي كرمتها مجلة "التايم"، الجمعة مجددا ثم أخلي سبيلها بكفالة، في أحدث فصول ملاحقتها كما يقول المدافعون عنها بسبب طريقة تغطيتها لنشاط حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي.

فقد اعتمدت ريسا وموقعها الإخباري على الانترنت، خطا انتقاديا ضد الحرب الدامية على المخدرات التي يشنها الرئيس دوتيرتي، واسفرت عن مقتل الاف الأشخاص. وبالنتيجة، يقول هذا الموقع انه هدف لحملة قمع تدعمها السلطات.

واختارت مجلة "التايم" هذه الصحافية (55 عاما) واحدة من "شخصيات العام" 2018، لأنها "واجهت مخاطر كبيرة في البحث عن الحقيقة".

وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت ريسا والموقع الذي أنشأته لعدد كبير من الملاحقات.

واوقفت ماريا ريسا التي تحمل الجنسيتين الفيليبينية والأميركية، لدى وصولها الجمعة الى مطار مانيلا آتية من الخارج. وقُدمت الى محكمة بعد ساعات ثم أخلي سبيلها بعدما دفعت 90 الف بيزوس (1500 يورو).

وتستهدف الحكومة الفيليبينية عددا من وسائل الاعلام، منها صحيفة "دايلي إينكوايرر" وشبكة آي.بي.سي-سي.بي.إن. لكنها تنفي باصرار استهداف الموقع الاخباري "رابلر" التابع للصحافية الفيليبينية بسبب عمله الصحافي، موضحة ان القانون يطبق عليه كما على وسائل الاعلام الاخرى.

وأكد المدافعون عن ريسا ان الموقع الاخباري سيواصل القيام بعمله. وقال المحامي فرنسيس ليم في بيان إن "اعمال التحرش هذه لن تمنع زبائننا من تأدية واجبهم الصحافي".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك