هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 02:02 ص

يتعافى الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر في مستشفى في جورجيا عقب خضوعه لعملية الثلاثاء لتخفيف الضغط في دماغه بعد سقوطه عدة مرات في الأسابيع السابقة، بحسب ما أفاد أحد مساعديه.

وذكر مركز كارتر في بيان انه "لم تحدث مضاعف جراء الجراحة" التي اجريت للتخفيف من الضغط الذي تسبب به نزيف داخلي جراء السقطات.

وتم ادخال الرئيس البالغ من العمر 95 عاما إلى مستشفى إيموري الجامعي الاثنين قبل الجراحة، و"سيبقى في المستشفى للمراقبة للفترة التي ينصح بها الأطباء"، بحسب المركز.

وكان كارتر نقل سابقا الى المستشفى لمعالجة كسر في الحوض بعد سقوطه في شهر تشرين الاول/أكتوبر.

وكارتر الذي تولى الرئاسة بين عامي 1977 و1981 جرح رأسه في حادث سقوط ايضا بداية الشهر، لكنه في اليوم التالي تطوع للمشاركة في نشاط لمنظمة "مسكن للإنسانية" وظهر في الموقع المحدد بعين سوداء وضمادة على الرأس.

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