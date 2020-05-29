هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2020 03:08 م

جنود اسرائيليون أمام متظاهرين فلسطينيين في قرية حارس بالضفة الغربية المحتلة في 29 ايار/مايو 2020.

قتل فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي فيما كان يحاول دهس جنود بسيارته في شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما أعلن الجيش في بيان.

وقال الجيش إن أي جندي إسرائيلي لم يصب في الحادث. ولم تعرف هوية المهاجم على الفور.

وأوضح بيان الجيش أن "محاولة دهس بسيارة وقعت حين حاول فلسطيني ان يدهس بسيارته مجموعة جنود" مضيفا "ردا على ذلك قامت القوات بإطلاق النار وقتلت المهاجم".

والإثنين حاول فلسطيني من القدس الشرقية طعن شرطي إسرائيلي في القسم الشرقي من المدينة فأصيب بجروح بالغة برصاص القوات الأمنية.

وشهدت اسرائيل والضفة الغربية المحتلة اعتبارا من تشرين الأول/اكتوبر 2015 وعلى مدى أشهر هجمات مناهضة لاسرائيل نفذها في معظم الأحيان فلسطينيون شبان بالسكين وفي بعض الاحيان دهسا بالسيارة.

وتراجعت كثافة أعمال العنف منذ ذلك الحين لكنها تحصل بشكل متقطع.

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