هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 03:26 م

الهجوم التركي الأربعاء في شمال سوريا هو العملية العسكرية الثالثة لأنقرة ضد المقاتلين الأكراد من وحدات حماية الشعب منذ عام 2016.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية "نبع السلام" تستهدف "إرهابيين" من وحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة الإسلامية. وتهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" "للسماح بعودة" اللاجئين السوريين الى بلادهم".

-"درع الفرات"-

في الرابع والعشرين من آب/أغسطس 2016 شنت تركيا عملية "درع الفرات" العسكرية في شمال سوريا، وخلال بضع ساعات تمكن مقاتلون سوريون مدعومون بالطيران والدبابات التركية من السيطرة على بلدة جرابلس الحدودية واستعادتها من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية.

وأوضحت أنقرة أن هدف العملية هو إبعاد جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية والمسلحين الأكراد السوريين عن الحدود مع تركيا.

وجاءت هذه العملية بعد أيام قليلة من اعتداء نسب الى تنظيم الدولة الاسلامية أدى الى مقتل 54 مدنيا في مدينة غازي عنتاب التركية في جنوب شرق البلاد. وكان التنظيم الجهادي أعلن مسؤوليته أيضا عن عدة هجمات دامية في تركيا عام 2015.

لكن تركيا تريد أيضا تجنب قيام منطقة حكم ذاتي كردية داخل الاراضي السورية على حدودها الجنوبية.

مطلع آب/اغسطس 2016 سيطرت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركيا على مدينة منبج الواقعة على بعد 30 كلم من الحدود مع تركيا والتي كانت تعتبر معقلا لتنظيم الدولة الاسلامية.

لكن أنقرة تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، تنظيما ارهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الداخل في نزاع مسلح مع السلطات التركية منذ العام 1984.

في شباط/فبراير 2017 أعلن الجيش التركي السيطرة على مدينة الباب معتبرا انها الهدف النهائي لعملية "درع الفرات" والمعقل السابق للتنظيم الجهادي في محافظة حلب. وبسيطرتها على مدينة الباب أقامت أنقرة منطقة فاصلة بين مناطق سيطرة الاكراد السوريين في سوريا والحدود التركية.

وفي نهاية آذار/مارس 2017 أعلنت تركيا "إنتهاء عملية درع الفرات بنجاح".

-"غصن الزيتون"-

في العشرين من كانون الثاني/يناير 2018 شنت تركيا هجوما بريا وجويا تحت اسم "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين (شمال غرب سوريا) التي تعتبر واحدة من المناطق الثلاث التي تشكل الفدرالية الكردية المعلنة منذ عام 2016.

وفي اليوم التالي دخل الجنود الأتراك على متن دباباتهم منطقة عفرين. وأعلن رئيس الحكومة التركية أن الهدف هو إقامة "منطقة آمنة" بعمق ثلاثين كيلومترا انطلاقا من الحدود التركية السورية.

في الثامن عشر من آذار/مارس سيطرت القوات التركية مع مجموعات مسلحة سورية موالية لها على مجمل مدينة عفرين.

وحسب الامم المتحدة فر نصف سكان المدينة البالغ عددهم 320 ألف نسمة أمام الهجوم الذي تخللته أعمال نهب.

وطالبت منظمة العفو الدولية تركيا بوضع حد "لانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" في عفرين، واتهمت أنقرة ب"التغاضي" عن هذه الانتهاكات.

وتكرر أنقرة نفي أي استهداف للمدنيين. لكن المرصد السوري لحقوق الانسان أعلن أن 300 مدني قتلوا خلال هذا الهجوم، إضافة الى 1500 عنصر من المقاتلين الاكراد و400 عنصر من المجموعات المسلحة السورية الموالية لتركيا.

أما أنقرة فأعلنت خسارة 45 جنديا خلال المعركة.

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