عهد التميمي : "القدس ستبقى عاصمة فلسطين"
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الصبية الفلسطينية عهد التميمي خلال مشاركتها في احتفال اقامته جريدة لومانيته الفرنسية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفرنسي في كورنوف في ضواحي باريس في السادس عشر من أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
أعلنت الشابة الفلسطينية عهد التميمي الاحد من فرنسا أن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين"، وذلك خلال مشاركتها في احتفال أقامته جريدة "لومانيتيه" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفرنسي في لاكورنوف في ضواحي باريس.
وكانت هذه الصبية (17 عاما) تحولت الى أيقونة للمقاومة الفلسطينية بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن أمضت ثمانية أشهر في السجن لانها صفعت جنديين اسرائيليين.
وألقت التميمي كلمة أمام آلاف الاشخاص قالت فيها "أريد ان أقول لترامب أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين"، في اشارة الى قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنقل مقر السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس.
وتابعت التميمي "اللاجئون الفلسطينيون ليسوا بحاجة الى مال الاميركيين بل يريدون العودة الى أرضهم واستعادة كرامتهم"، مضيفة "علينا أن نكون موحدين امام الاحتلال".
وقالت التميمي أيضا "أن تكون شابا فلسطينيا في ال17 من العمر اليوم يعني ان تعاني يوميا من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي"، مشيرة الى الاعتقالات على الحواجز الاسرائيلية التي تطاول "حتى الاطفال الفلسطينيين".
وختمت التميمي "الفلسطينيون ليسوا ضحايا، بل هم مقاتلون من أجل الحرية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب