محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 04:49 م 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:49

الصبية الفلسطينية عهد التميمي خلال مشاركتها في احتفال اقامته جريدة لومانيته الفرنسية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفرنسي في كورنوف في ضواحي باريس في السادس عشر من أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)