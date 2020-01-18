هذا المحتوى تم نشره يوم 18 يناير, 2020 02:08 ص

صور في اعلى دار الاوبرا في سيدني تعبيرا عن الدعم للسكان الذين ضربتهم كارثة الحرائق في 11 كانون الثاني/يناير 2020

ادت العواصف التي هبت الجمعة الى اخماد غالبية الحرائق التي كانت مندلعة في شرق استراليا السبت، لكن حرائق اخرى لا تزال مستعرة في جنوب البلاد وجنوب شرقها، وفق السلطات.

وقالت دائرة مكافحة الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز، الاكثر اكتظاظا في استراليا والاكثر تأثرا بالازمة البيئية، ان عدد الحرائق كان نحو مئة قبل بضعة ايام وقد تراجع السبت الى 75.

واضافت "يتواصل هطول الامطار في عدد من المناطق التي تضربها الحرائق"، موضحة ان "ظروفا مواتية" من الامطار ودرجات الحرارة المنخفضة تساعد في اخماد ما تبقى من النيران.

وفي شمال البلاد، هبت عواصف ليل الجمعة السبت في ولاية كوينزلاند متسببة بأمطار غزيرة مفاجئة اغلقت الطرق. ولم يسجل وقوع خسائر بشرية.

وبعد فترة طويلة من الجفاف وارتفاع الحرارة في شكل غير مألوف، انهمرت امطار هي الاكثر غزارة منذ نحو عشرة اعوام الجمعة في عدد من المناطق المجاورة لاكبر الحرائق.

لكن حرائق خارج السيطرة لا تزال تشتعل السبت في جنوب نيو ساوث ويلز وولاية فيكتوريا المجاورة، الا ان الارصاد الجوية توقعت هطول امطار غزيرة الاحد والاثنين تساهم في احتواء تلك الحرائق ايضا.

ويستمر حريق في محمية جزيرة كانغورو. واسفرت النيران عن نفوق عدد كبير من حيوانات الكوالا والطيور في هذه الجزيرة الجنوبية قبالة اديلايد.

واسفرت ازمة حرائق الغابات في استراليا عن مصرع 28 شخصا، ونجمت خصوصا عن الجفاف وارتفاع الحرارة في الاشهر الاخيرة واتت على مساحات مترامية من الغابات العذراء في شرق استراليا وجنوبها، ولم توفر الماشية في المزارع ودمرت نحو الفي منزل.

وحذرت السلطات ان الازمة قد تتفاقم مجددا لان استراليا لا تزال في منتصف الصيف.

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