عواصف ثلجية تجتاح مناطق واسعة في الولايات المتحدة توقع ستة قتلى

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 09:32 ص

صورة جوية تظهر العاصفة "إيبوني" التي تؤثر على مناطق واسعة في الولايات المتحدة

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في حوادث تسبّب بها سوء الأحوال الجوّية في الولايات المتّحدة حيث أدّت ثلوج كثيفة ورياح عاتية وأمطار غزيرة إلى تعطل حركة النقل الجوي وعلى الطرق خلال موسم الأعياد الذي تزداد فيه أعداد المسافرين.

وألغيت أكثر من 1300 رحلة جوية وتأخرت أكثر من 12200 رحلة منذ هبوب العاصفة الخميس بحسب موقع "فلايت أوير" المتخصص في مراقبة الملاحة الجوية ما أدى إلى إضطرابات كبرى في المطارات الأميركية.

وغطت العاصفة الثلجية مناطق في سهول الشمال الأوسط والغرب الأوسط الأميركي بثلوج تتراوح سماكتها بين 20 و30 سنتم.

ومن المتوقع أن تتساقط كمية مماثلة من الثلوج، إن لم يكن أكثر، في الأيام القادمة في ولاية نيو مكسيكو بجنوب غرب الولايات المتحدة، مع أمطار غزيرة في بعض الولايات الجنوبية والشرقية، ما قد يعطل خطط السفر لآلاف الأميركيين.

وتم تحذير ملايين السكان في جنوب الولايات المتحدة من فيضانات محتملة بسبب الأمطار الغزيرة.

وقُتلت امرأة تبلغ 58 عامًا جرّاء سقوط شجرة على مقطورتها ليل الأربعاء في لويزيانا، حسب وسائل إعلام أميركيّة.

وقُتل شخص ثان في حادث على طريق سريع غطّاه الجليد في ولاية كنساس الخميس وفقًا للشرطة، فيما لقي ثالث حتفه في اصطدام بين كاسحة ثلوج وسيّارة في داكوتا الشماليّة.

وأعلن السبت عن ثلاث وفيات جديدة ما يرفع عدد الضحايا إلى ستة جراء سوء الأحوال الجوية.

في مينيسوتا قتل شخصان هما رجل في الـ51 الخميس عندما صدمت سيارته شاحنة بيك آب وامرأة في الـ47 عندما اصطدمت الحافلة التي كانت تقلها بسيارة. وأوقع الحادث أيضا تسعة جرحى بحسب وسائل إعلام محلية.

في تينيسي توفيت امرأة كانت تخيم مع صديقتين أثناء محاولتها عبور نهر كما قالت وسيلة إعلام محلية.

وتأخرت أكثر من 6500 رحلة جوية فيما ألغيت حوالى 800 رحلة الخميس، وفق موقع "فلايت أوير".

وابلغ عدد من المسافرين أنهم عالقون منذ أيام.

وقال أحد هؤلاء لمحطة تلفزيونية في مطار دالاس-فورت ورث الدولي "لم أشأ تمضية ثلاثة أيام في المطار، وتفويت الأعياد. أعود إلى العمل أول أيام العام، وهذه عطلتي الصغيرة، لا أرغب في تمضيتها في المطار".

- خطر التنقل على الطرق -

أغلقت العديد من الطرق في ولايات داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ومينيسوتا وكنساس وآيوا. وبذل العمال جهودا لفتح الطرق لكن العديد منها كانت لا تزال الجمعة مكسوة بالثلج والجليد.

وقالت سلطة النقل في داكوتا الجنوبية إن التحذير من السفر لا يزال ساريا.

وقالت السلطة إن "الطرق يكسوها الجليد والثلج المتطاير لا يزال يخفض الرؤية". وأضافت "الطواقم تعمل لكن الطبيعة تجعل السفر الآمن صعبا".

وألغت داكوتا الشمالية الجمعة تحذيرا بعدم السفر كانت قد أعلنته في جميع مناطق شرق الولاية، حتى وإن كان الثلج لا يزال يعيق السائقين.

وحذر مسؤولو الهيئة الوطنية للطقس في مينيسوتا بأن الطرق في المناطق العليا من الولاية الواقعة في الوسط الغربي مغطاة بالثلوج.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تستمر الأحوال الجوية السيئة في عطلة الاسبوع في أنحاء البلاد.

ومن المتوقع تساقط ثلوج كثيفة في ولاية نيو مكسيكو بجنوب غرب الولايات المتحدة جراء عاصفة جديدة. وقد تصل سماكة الثلوج إلى 30 سنتم.

وجنوبا ينتظر تساقط أمطار غزيرة على وسط ساحل خليج المكسيك في الشريط الأرضي الضيق في فلوريدا المعروف بتسمية بانهاندل، وصولا إلى وسط الاطلسي شرقا.

ويحتمل حصول فيضانات في بعض المناطق.

ولا يقارن هذا الطقس بالعاصفة الثلجية التي ضربت شرق الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2015.

وضربت تلك العاصفة نيويورك وواشنطن مودية بحياة 15 شخصا وأثرت على نحو 85 مليون شخص.

وقال خبراء الأرصاد إن تلك العاصفة غطت واشنطن بأكثر من 57 سنتم من الثلج وحديقة سنترال بارك في نيويورك بأكثر من 63 سنتم، هي أعلى كثافة ثلجية منذ بدء حفظ السجلات في 1869.

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