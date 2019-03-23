هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 04:31 م

رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا في ليبرفيل في 05 شباط/فبراير 2017

وصل الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا بعد ظهر السبت إلى مطار ليبرفيل حيث استقبله حشد من المناصرين للترحيب بعودته إلى البلاد بعد غياب دام أشهرا عدة.

وعاد الرئيس الغابوني الذي غادر قبل ساعات المغرب، حيث أمضى فترة نقاهة بعد إصابته بجلطة دماغية، إلى العاصمة الغابونية برفقة زوجته سيلفيا بونغو قرابة الساعة الخامسة (16:00 ت غ).

وكان في استقبال الرئيس والسيدة الأولى رئيس الوزراء جوليان نكوغي بيكالي والوزراء. وقد غادرا المطار في سيارة. ولم يدل الرئيس بأي تصريح.

وأفاد مراسل فرانس برس بأن علي بونغو حيا عبر نافذة السيارة المناصرين الذين أتوا لاستقباله لدى خروجه من المطار.

ولدى مرور سيارته هتف الحشد "علي هنا علي هنا" وقد لوّح المستقبلون بالأعلام الغابونية.

وقد توجّه الرئيس والسيدة الأولى إلى مقر إقامتهما على مقربة من مطار ليون مبا.

وأثارت صحة الرئيس الغابوني تكهنات في بلاده بعد أن أدخل مستشفى في الرياض في 24 تشرين الأول/أكتوبر لإصابته بجلطة دماغية، ونقله إلى مستشفى عسكري بالرباط ثم الى مقر سكني خاص بالعاصمة المغربية.

وخلال خمسة أشهر لم يعد إلا مرتين إلى ليبرفيل، بقي في كل منهما أقل من 48 ساعة.

وتطالب المعارضة الغابونية منذ أربعة أشهر المحكمة الدستورية بإعلان فراغ سدة الرئاسة بسبب غياب الرئيس.

وشهدت الغابون في كانون الثاني/يناير الماضي محاولة انقلاب، وقد برر الانقلابيون تحركهم من بين أمور أخرى بالحال الصحية لبونغو وتأثيرها على إدارة البلاد وللمطالبة بـ"عملية انتقالية ديموقراطية".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك