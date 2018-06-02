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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 12:06 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 12:06

تسبب عطل تقني لدى شركة في فيزا في بقاء آلاف من حاملي بطاقات الائتمان عالقين لعجزهم عن دفع مشترياتهم، فيما أجبر آخرون على الاصطفاف عند ماكينات الصراف الآلي

عادت أنظمة الدفع في شركة فيزا العملاقة لبطاقات الائتمان للعمل السبت بعد تعطلها ما تسبب في ليلة من الفضوى عجز فيها آلاف العملاء عن دفع فواتيرهم في الحانات والمتاجر في ارجاء اوروبا.

وتسبب عطل تقني لدى شركة فيزا في بقاء آلاف من حاملي بطاقات الائتمان عالقين لعجزهم عن دفع مشترياتهم، فيما أجبر آخرون على الاصطفاف عند اجهزة الصراف الآلي.

وقالت الشركة في بيان في الساعة 04,32 (04:32 ت غ) أي بعد 12 ساعة من الابلاغ عن المشكلة إن "فيزا توصلت لحل لمشكلة تقنية حدثت امس في اوروبا ومنعت بعض العملاء من الدفع بالفيزا".

وتابع البيان أن "نظام الدفع ببطاقات فيزا في اوروبا يعمل الآن بكامل طاقته، وحاملي حسابات فيزا يمكنهم الآن استخدام الفيزا لدفع مشترياتهم وعند اجهزة الصراف الآلي كما اعتادوا بشكل طبيعي".

وقالت الشركة إن الأزمة كانت نتيجة عجز في الأجهزة و"لا ترتبط بأي (محاولة) دخول غير مصرح بها أو هجوم إلكتروني".

واعتذر ألفريد كيلي الرئيس التنفيذي لشركة فيزا عن "أي إزعاج" تسبب فيه هذا العطل. وأكد أن "هدفنا هو ضمان عمل كافة مدفوعات فيزا بشكل موثوق 24 ساعة في اليوم و365 يوم في السنة. لم نرق لتحقيق هذا الهدف تماما اليوم".

وأفاد متحدث باسم الشركة وكالة فرانس برس مساء الجمعة أنه لا يمكن تحديد عدد العملاء الذين تأثروا بتعطل الخدمة في ارجاء اوروبا.

لكن تقريرا صادرا عن رابطة البطاقات البريطانية أشار في العام 2017 إلى أن شركة فيزا تستحوذ على 97 بالمئة من بطاقات الخصم في القارة، ما يعني أن العطل سيخلف تأثيرا ماليا كبيرا على الأرجح.

ونشرت محطة "بي بي سي" البريطانية صورة لعامل في متجر في لندن يقف خارج المتجر حاملا لافتة تقول الدفع "نقدا فقط".

ولم يتسبب العطل في توقف نظام الدفع في روسيا التي تمتلك نظام بطاقات وطنيا لتجنب ان تؤدي العقوبات الغربية الى أزمة مالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وبقيت فرنسا بمعزل عن الأزمة أيضا، حسب ما أفادت الرابطة الفرنسية لعملاء المصارف.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب