هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 08:57 ص

عاد الهدوء صباح الثلاثاء إلى قطاع غزة بعد يومين من المواجهات بين اسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي على الرغم من المخاوف من تصعيد عسكري مع اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية.

ولم يعلن الجيش الاسرائيلي صباح الثلاثاء عن إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر الذي أطلقت منه نحو ستين قذيفة منذ الأحد. ولم يسجل صحافيو وكالة فرانس برس أي ضربات اسرائيلية أيضا.

وبعدما قضى حوالى 65 ألف تلميذ إسرائيلي يوم الإثنين في منازلهم بسبب التصعيد العسكري، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ المدارس الواقعة في المدن والمناطق المجاورة للقطاع ستبقى مغلقة الثلاثاء.

ويأتي التصعيد العسكري قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مصيرية بالنسبة للمستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

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