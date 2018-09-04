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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 04:55 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:55

صورة من الارشيف لاطفال نازحين في مخيم الخالدية في محافظة الانبار في غرب العراق في 24 نيسان/ابريل 2018

اعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء ان حوالى أربعة ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب مع جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قد عادوا إلى ديارهم.

وكان نحو ستة ملايين، اي زهاء 15% من السكان غادروا منازلهم ولجأوا الى مناطق أخرى منذ هجوم الجهاديين عام 2014.

في مطلع ايلول/سبتمبر، كانت سجلات المنظمة الدولية للهجرة تؤكد وجود أقل بقليل من مليوني نازح، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وقد اعلنت بغداد نهاية عام 2017 الانتصار على الجهاديين الذين طردوا من جميع المراكز الحضرية في العراق.

ومعظم النازحين العائدين هم من محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل التي شهدت طوال تسعة أشهر اشرس معارك الشوارع في العصر الحديث.

ويليها محافظة الأنبار حيث جرت المعارك الأخيرة للاستيلاء على المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلاميين المتطرفين.

وقد تراجعت اعمال العنف بشكل ملحوظ في هذه المناطق حيث كان الجهاديون حاضرين بشكل جيد قبل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، كما الحال في جميع أنحاء البلاد.

ويعاني النازحون الذين عادوا إلى ديارهم، كما جميع العراقيين، من بنى تحتية متداعية أو غير موجودة، مثل الخدمات العامة.

فالنقص المزمن في الكهرباء والماء يزيد من صعوبات الأسر وخصوصا تلك التي تعتاش من الزراعة.

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