هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 01:23 م

مسافرون يستعدون للخروج من مطار أسوان الدولي في أسوان (920 كلم جنوب القاهرة) في 2 شباط/فبراير 2020

وصل بعد ظهر الاثنين الى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية.

وهبطت طائرة تابعة لوزارة الطيران المدني في مطار العلمين وعلى متنها 290 مصريا و11 رضيعا، وفق المصدر نفسه.

وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم اصابة اي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وأكدت الوزارة أنه تم اخلاء احد المستشفيات في مرسى مطروح وتجهيزه لاستقبال أي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

ورافق طاقم طبي من ستة أفراد العائدين على متن الطائرة، وفق المصدر نفسه.

وكانت مصر للطيران أعلنت وقف رحلاتها من والى ثلاث مدن صينية هي هانغجو وبكين وغوانغجو اعتبارا من الرابع من شباط/فبراير وهو موعد مغادرة آخر فوج سياحي صيني موجود في مصر.

ولم تسجل اي اصابة بالفيروس في مصر.

والامارات هي البلد العربي الوحيد الذي ظهر فيه فيروس كورونا المستجد اذ أعلنت السلطات إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة قادمة من ووهان.

ويُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

وأعلنت السلطات الصينية الإثنين أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 361 في حين بلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألفاً و200 مصاب.

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