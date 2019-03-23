هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 05:11 م

متظاهرون فلسطينيون في شرقي غزة على الحدود مع اسرائيل في الثاني والعشرين من اذار/مارس 2019

افاد الجيش الاسرائيلي السبت أنه وجه ضربات جوية الى مجموعتين فلسطينيتين "إرهابيتين" في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات مفخخة من القطاع في اتجاه الاراضي الاسرائيلية.

وقال الجيش في بيان إنه "حدد هوية مجموعة إرهابية أطلقت بالونات مفخخة في اتجاه الاراضي الاسرائيلية من جنوب قطاع غزة".

وأضاف أن مقاتلة ردت باستهداف "الارهابيين".

وفي بيان ثان، لفت الجيش الى أن مقاتلة أغارت على "مجموعة إرهابية أخرى" اطلقت بدورها بالونات مفخخة من غزة، من دون أن يوضح ما إذا كانت تمت إصابة الاهداف.

وقال مصدر عسكري فلسطيني إن شخصين إصيبا جراء الغارة الاولى.

ويشهد قطاع غزة منذ آذار/مارس 2018 احتجاجات أسبوعية تتخللها مواجهات مع الجنود الاسرائيليين على طول الحدود.

وقتل 257 فلسطينيا على الاقل بنيران إسرائيلية منذ التاريخ المذكور، معظمهم في مواجهات على الحدود، فيما قضى آخرون في ضربات اسرائيلية، في حين قتل جنديان اسرائيليان.

والجمعة، قتل فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات في نقاط مختلفة على الحدود.

ولم يعلق الجيش الاسرائيلي على مقتلهما، لكنه أورد أن نحو 9500 فلسطيني تظاهروا في مواقع مختلفة ورشق بعضهم الجنود بالحجارة والعبوات الناسفة.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الى تعبئة واسعة يوم 30 آذار/مارس احياء للذكرى السنوية الاولى لبدء احتجاجات "مسيرات العودة".

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