هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2019 02:18 م

فلسطينيون يشاركون في إحياء يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان/أبريل 2019 في مدينة غزة

شن الجيش الإسرائيلي عصر الجمعة غارات جوية وقصَف بمدفعية الدبابات قطاع غزة، في ما قال إنه رد على اطلاق نار بالقرب من السياج الامني الحدودي، دون تسجيل اصابات في الجانب الفلسطيني او الاسرائيلي .

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "إن طائرة اسرائيلية أغارت على

على موقعيين عسكريين تابعين لحركة حماس وسط قطاع غزة".

واضاف "كما قامت دبابة بقصف الموقعين، وذلك ردا على تعرض قوة عسكرية تابعة للجيش الاسرائيلي لاطلاق نار بالقرب من السياج الامني الحدودي مع القطاع. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

ومن ناحية اخرى قال مصدر امني في قطاع غزة إن الغارات والقصف استهدفت "ثلاث نقاط رصد للمقاومة للضبط الميداني التابعة لحماس شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت نقطة لحماة الثغور شرق قرية حجر الديك جنوب مدينة غزة، ونقطة للضبط الميداني شرق حي الزيتون شرق غزة".

واضاف المصدر الامني أنه "لم يبلغ عن اصابات".

وعلى الحدود مع قطاع غزة تجري مواجهات أسبوعية مع الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين في أيام الجمعة وانطلقت في 30 آذار/مارس 2018.

وبلغت حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني 265 قتيلاً على الاقل منذ العام الماضي وفق تعداد لفرانس برس.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان إلى "استمرار مسيرات العودة والحفاظ على سلميتها حتى تحقيق أهدافها برفع الحصار وعودة اللاجئين إلى ديارهم" التي نزحوا عنها أو طردوا منها قبل سبعين عاما مع الاعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وتسود القطاع تهدئة هشة تم تثبيتها الشهر الماضي بوساطة مصر.

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