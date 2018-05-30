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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 03:41 ص 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 03:41

دخان يتصاعد بعد غارة اسرائيلية على غزة في 29 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)