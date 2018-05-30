غارات اسرائيلية جديدة على حماس في قطاع غزة
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دخان يتصاعد بعد غارة اسرائيلية على غزة في 29 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
أعلن الجيش الاسرائيلي انه ضرب ليل الثلاثاء الاربعاء 25 "هدفا عسكريا" لحماس في قطاع غزة ليلا ردا على اطلاق صواريخ وقذائف من القطاع باتجاه اسرائيل.
من بين الاهداف ورش لتصنيع الصواريخ ومخابئ لطائرات مسيرة و"منشآت عسكرية".
وكانت اسرائيل أعلنت الثلاثاء اليوم الاول من التصعيد غير المسبوق منذ حرب العام 2014 انها ضربت اكثر من 35 هدفا عسكريا في قطاع غزة هي مواقع لحركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وكان بيان للجيش الثلاثاء أوضح ان حوالى 70 صاروخا وقذيفة هاون أُطلقت على اسرائيل خلال النهار وان انظمة الدفاع الجوي اعترضت قسما منها.
وأصيب ثلاثة جنود اسرائيليين بجروح بينما لم يتم الاعلان على الفور عن سقوط ضحايا في قطاع غزة.
وكانت حركة الجهاد الاسلامي أعلنت مساء الثلاثاء التوصل برعاية مصر الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل.
الا ان الجيش الاسرائيلي رفض التعليق وكان أعلن قبلا انه يواصل عملياته في القطاع، وكان دوي انفجارات لا يزال مسموعا قبيل منتصف الليل (21,00 ت غ الثلاثاء).
وكانت حركتا حماس والجهاد الاسلامي اعلنتا في بيان مشترك مساء الثلاثاء تبنيهما اطلاق عشرات الصواريخ على اسرائيل ردا على "العدوان الاسرائيلي".
وهي المرة الاولى التي تتبنى فيها الحركتان علنا هجمات مشتركة منذ حرب 2014 في قطاع غزة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب