غارات اسرائيلية على غزة ردا على إطلاق صاروخ

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يناير, 2019 06:54 ص

متظاهر فلسطيني يستعد لإلقاء عبوة غاز أطلقها الجيش الاسرائيلي خلال اشتباك عند الحدود شرق مدينة غزة بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جديدة على مواقع تابعة لحركة حماس الإسلامية في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ عبر الحدود.

واعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية الصاروخ الذي أطلق خلال الليل من الجيب الخاضع لسيطرة حماس، وفق ما أعلن الجيش.

وأفاد البيان أن طائرات ومروحيات عسكرية نفذت غارات على "أهداف للإرهابيين في معسكرات تابعة لحماس" في غزة.

وتأتي الغارات الأخيرة عقب ضربات نفذها الجيش الإسرائيلي على موقعين لحماس الأحد ردّاً على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات.

وقال مصدر أمني في حركة حماس إنّ إحدى غارتي الأحد استهدفت نقطة مراقبة لكتائب عزّ الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت الغارة الثانية موقعاً شرق مدينة غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة كانت الحدود بين قطاع غزة والدولة العبرية هادئة نسبياً بعد اتّفاق سمحت بموجبه إسرائيل لقطر بأن تقدّم مساعدات بملايين الدولارات لتزويد محطة الكهرباء في القطاع المحاصر بالوقود وتسديد الرواتب المتأخّرة لموظفيه.

وخاضت إسرائيل والفصائل المسلّحة في قطاع غزّة ثلاثة حروب منذ العام 2008 بينما شهدت المنطقة الحدودية تظاهرات متكرّرة منذ 30 آذار/مارس تخلّلتها مواجهات دامية بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية ما زاد المخاوف من اندلاع حرب رابعة.

وقتل 240 فلسطينياً على الأقلّ منذ انطلقت التظاهرات التي أطلق عليها اسم "مسيرات العودة".

وقتل جنديان اسرائيليان خلال الفترة ذاتها، أحدهما برصاص قناص فلسطيني والآخر في عملية للقوات الخاصة داخل غزة.

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