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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2016 05:26 م 04 مايو 2016 - آخر تحديث - 17:26

دخان متصاعد جراء غارة اسرائيلية على رفح 5 مايو 2016 (afp_tickers)