غارات جوية اسرائيلية جديدة تستهدف قواعد لحماس في قطاع غزة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
دخان متصاعد جراء غارة اسرائيلية على رفح 5 مايو 2016(afp_tickers)
شن الطيران الحربي الاسرائيلي بعد ظهر الخميس غارات جوية جديدة استهدفت أربع قواعد لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن الجيش.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو أربعة مواقع عسكرية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة".
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الغارات التي استهدفت أراض زراعية قريبة من الحدود وفق مصادر أمنية فلسطينية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حماس "أطلقت بشكل متكرر قذائف هاون" عبر الحدود، مشيرا إلى وقوع عشرة حوادث مماثلة منذ الأربعاء.
واتهمت حركة حماس القوات الإسرائيلية بالتوغل في قطاع غزة.
وكان الطيران الاسرائيلي شن غارات ليل الأربعاء أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص بجروح بينهم ثلاثة أطفال، بحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين.
وتصاعد العنف هذا يعزز المخاوف من سقوط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين اسرائيل وحركة حماس بعد الحرب الاسرائيلية المدمرة على قطاع غزة بين تموز/يوليو واب/اغسطس 2014 التي استمرت خمسين يوما وكانت الاطول والاكثر دموية ودمارا بين الحروب الثلاث على القطاع واسفرت عن مقتل اكثر من 2200 فلسطيني.
وخرق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه آنذاك، اذ سجل اطلاق قذائف صاروخية مرات عدة في اتجاه اسرائيل التي كانت ترد بغارات. لكنها المرة الاولى التي تستهدف الهجمات الجيش الاسرائيلي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب