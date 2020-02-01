هذا المحتوى تم نشره يوم 01 فبراير, 2020 08:49 ص

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قصفت طائرات حربية اسرائيلية عددا من المواقع التابعة لحركة حماس في غزة بعد إطلاق قذائف هاون عبر حدود القطاع، كما أعلن الجيش الاسرائيلي.

وقال الجيش في بيان إن القصف طال "أهدافا إرهابية لحماس في شمال قطاع غزة".

واضاف البيان الذي نشر باللغة الانكليزية أن "بين الأهداف منشأة لتخزين السلاح وبنية تحت الأرض تستخدمها منظمة حماس الإرهابية".

ولم يتم الإعلان عن إصابات أو اضرار.

وأُطلقت بعض القذائف من غزّة الجمعة باتّجاه إسرائيل لكنها لم تكن بكثافة الصواريخ التي أُطلقت خلال مواجهات عدّة وقعت العام الماضي.

ونفّذت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع لحماس في غزة في وقت مبكر الجمعة بعد إطلاق ثلاثة صواريخ منها في الليلة السابقة، في هجمات لم تتسبب بسقوط ضحايا أو وقوع أضرار، بحسب الجيش.

وخاضت حماس وإسرائيل ثلاث حروب منذ العام 2008، لكن توصّلت حماس بشكل تدريجي إلى ما يشبه هدنة غير رسمية مع إسرائيل، خففت الدولة العبرية على إثرها بشكل طفيف الحصار المفروض على غزة مقابل التهدئة.

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