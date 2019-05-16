هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 05:52 ص

وقعت غارات جوية صباح الخميس على عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أورد شهود عيان والمتمردون الحوثيون الذين نسبوا عمليات القصف إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وأكد شاهد عيان لوكالة فرانس برس أنه سمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة.

من جهتها، ذكرت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين أن "طيران العدوان" شن عدة غارات، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وأكدت شاهدة أخرى أن الغارات عنيفة وبدأت "قرابة الساعة 8,00 (05,00 ت غ)"، مشيرة إلى وقوع "عدة غارات".

وتعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار الثلاثاء، ما أدى الى إيقاف ضخ النفط فيه.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنّهم استهدفوا "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات من دون طيار.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون الى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان.

وأوقعت الحرب حوالى عشرة آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

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