هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2019 11:58 م

مسلحون تابعون لحكومة الوفاق الوطني الليبية في 18 نيسان/ابريل 2019 بعد اعلانهم السيطرة على العزيزية جنوب العاصمة الليبية

شُنّت غارات جوّية مساء السبت على العاصمة الليبيّة طرابلس، وفق ما أفاد صحافيّون في وكالة فرانس برس وسكّان في المدينة.

ولم تُحَدّد المواقع الدّقيقة لتلك الغارات. لكنّ صحافيّين في فرانس برس بوسط العاصمة سمعوا بين الساعة 23,00 ومنتصف الليل بالتوقيت المحلّي دويّ انفجارات ضخمة عدّة ترافقت مع هدير طائرات في السّماء.

وقال أحد سكّان أقصى غرب طرابلس "نسمع طلقات مستمرّة بلا انقطاع (طلقات مدافع رشّاشة وأُخرى مضادّة للطائرات) وغارات جوّية بين حين وآخر، لكنّنا لا نعرف أين بالضبط".

وأضاف أنّ هناك أشخاصًا "يقولون على فيسبوك إنّه يتوجّب حتمًا مغادرة المنزل إذا كنّا نعيش قرب ثكنة أو في مكان تنتشر فيه جماعات مسلّحة. لكنّنا نخشى الخروج إلى الشارع في وقت متقدّم من الليل".

وأطلق المشير خليفة حفتر في الرّابع من نيسان/أبريل هجومًا على طرابلس.

ويشهد جنوب العاصمة الليبيّة اشتباكات عنيفة منذ ذلك التاريخ بين قوّات حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر. وأدّت المعارك إلى مقتل 278 شخصًا على الأقلّ وإصابة 1332 ونزوح 38900 آخرين، حسب الأمم المتحدة.

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس عن قلقها إزاء تكثف المعارك في ليبيا وتدهور الوضع الانساني في نواحي طرابلس حيث "تتحول مناطق سكنية تدريجيا إلى ساحات معارك".

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