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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 06:54 ص 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:54

مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (afp_tickers)