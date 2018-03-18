هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 05:40 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 05:40

صاروخ أطلقته منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ يعترض ويدمر صاروخاً تم إطلاقه من قطاع غزة في 25 تموز/يوليو 2017.

شنت مقاتلات إسرائيلية ليل السبت الأحد غارة على "هدف عسكري" لحركة حماس في قطاع غزة بعد انفجار عبوة ناسفة قرب الحدود بين القطاع والدولة العبرية، على ما أعلن الجيش.

وأفاد الجيش في بيان أن "منظمة حماس الإرهابية يجب أن تحاسب على كل ما يحصل في وانطلاقا من قطاع غزة".

وحذر البيان بأن "الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك بكل ما لديه من وسائل لضمان أمن المدنيين الإسرائيليين"، بدون إضافة المزيد من التفاصيل.

وانفجرت عبوة ناسفة السبت قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل من دون ان تسفر عن اصابات بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي الذي رد باستهداف موقع لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

واورد الجيش في بيان السبت أن الانفجار وقع في شمال قطاع غزة وتحديدا في منطقة كانت خالية من أي جندي إسرائيلي.

وأضاف "ردا على ذلك، استهدفت دبابات اسرائيلية نقطة مراقبة لحماس، المنظمة الارهابية".

وقالت مصادر فلسطينية ان رد الجيش الاسرائيلي اسفر عن اصابة شخص بجروح طفيفة.

والخميس، انفجرت عبوتان ناسفتان على الحدود ورد الجيش الاسرائيلي ايضا باستهداف مواقع لحماس.

ولم تتبن اي جهة هذه التفجيرات لكن اسرائيل تحمل حماس مسؤولية ما يحصل في قطاع غزة.

وتم التوصل الى وقف اطلاق نار بين اسرائيل وحركة حماس في آب/اغسطس 2014 بعد حرب اسرائيلية مدمرة على قطاع غزة استمرت خمسين يوما.

ويتعرض اتفاق وقف اطلاق النار تكرارا لانتهاكات إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل التي ترد باستهداف مواقع لحماس.

وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.

وتحاصر اسرائيل القطاع منذ العام 2006، وشددت حصارها عليه بعد سيطرة حماس. ومنذ عام 2008، شنت اسرائيل ثلاث حروب على قطاع غزة الذي يعيش فيه اكثر من مليوني شخص.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب