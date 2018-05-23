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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 06:25 ص 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 06:25

متظاهر فلسطيني بين اطارات مشتعلة خلال مواجهات على حدود قطاع غزة مع اسرائيل في 18 ايار/مايو 2018

قصفت طائرات اسرائيلية في وقت مبكر من الاربعاء مواقع لحركة حماس في غزة، ردا على تسلل فلسطينيين من القطاع الى اسرائيل حيث اضرموا النار في موقع عسكري، كما اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان.

وقال البيان الذي نشره الجيش باللغة الانكليزية ان "طائرة من سلاح الجو الاسرائيلي ضربت بنى تحتية تحت الارض تعود الى المنظمة الارهابية حماس في شمال قطاع غزة، وهدفين عسكريين آخرين".

واضاف البيان ان "الغارة جرت ردا على تسلل عدد من الارهابيين الفلسطينيين صباح الثلاثاء الى اسرائيل حيث اضرموا النار بموقع عسكري" اسرائيلي.

وكانت دبابة إسرائيلية فتحت النار الثلاثاء على موقع لحماس في أعقاب عملية التسلل هذه. وقال الجيش الاسرائيلي في بيان الثلاثاء ان "عددا من المخربين تسللوا الى اسرائيل واضرموا النيران في موقع عسكري اسرائيلي، وقامت الدبابات الاسرائيلية بدورها بقصف موقع رصد لحماس".

لكن الجيش لم يوضح ما حدث للفلسطينيين الذين قاموا بعملية التسلل.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" للتأكيد على حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل .

وقتل 118 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات، ولم تقع أي إصابة في الجانب الإسرائيلي.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 14 أيار/مايو تزامناً مع نقل السفارة الأميركية الى القدس والذكرى السبعين "لقيام دولة اسرائيل" وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948. وقتل في هذين اليومين أكثر من ستين فلسطينيا وجُرح الالاف.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لاطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب