هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 02:59 ص

زعيم التحالف الوسطي "أزرق ابيض" بيني غانتس يدلي بصوته برفقة زوجته في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي تجري للمرة الثالثة خلال أقل من عام في مدينة روش هعين وسط إسرائيل في الثاني من لآذار/مارس 2020

دعا زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بيني غانتس الإسرائيليين الإثنين إلى إنهاء انقساماتهم وطي صفحة حقبة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو الذي خاطب بدوره الناخبين داعيا إياهم للتصويت رغم المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

ودعي 6,4 مليون إسرائيلي للإدلاء بأصواتهم للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

وفتحت أكثر من عشرة آلاف مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة السابعة من صباح الاثنين (05,00 ت غ)، وستغلق الساعة 22,00 (20,00 ت غ).

وقال خصم نتانياهو عقب الإدلاء بصوته في مدينة روش هعين بوسط إسرائيل "حان الوقت لنتّحد".

وأضاف "آمل في أن يكون اليوم يوم تغيير المعادلة، ووضع حد للتشهير وللكذب".

ودعا رئيس هيئة الأركان السابق السكان الى التصويت بكثافة، متعهدا باحترام نتائج الانتخابات الثالثة التي تشهد منافسة حادة.

ويواصل الإسرائيليون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي ستكون حاسمة بالنسبة لنتانياهو الذي يكافح من أجل البقاء في السلطة في ظل اتهامات له بالفساد.

ويأتي التصويت قبل أسبوعين من بدء محاكمة رئيس الوزراء اليميني بتهم فساد، إلا أن استطلاعات للرأي تفيد بأن شعبيته لم تتراجع، في مؤشر إلى أن السباق سيكون محموما بين حزب الليكود الذي يتزعمه وتحالف "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة خصمه الجنرال المتقاعد بيني غانتس.

وتفيد استطلاعات الرأي بأن أيا من الحزبين لن يتمّكن من الفوز بغالبية في الانتخابات التي تجرى على أساس النظام النسبي، وبالتالي سيسعى الفائز فيها إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب أقل تمثيلا.

ولم يتمكّن أي من الحزبين في الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل وفي أيلول/سبتمبر العام الماضي من تشكيل ائتلاف، ومن المحتمل أن تفضي الانتخابات الثالثة إلى مأزق مشابه. وفي ظل الانقسام السياسي الحاد، تكتسب نسبة المشاركة في الاقتراع أهمية كبرى.

من جهته، حض نتانياهو الإسرائيليين على التوجه إلى مراكز الاقتراع رغم المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال نتانياهو في تصريح صحافي بعد الإدلاء بصوته في القدس "أخرجوا للتصويت".

وأضاف "فيروس كورونا تحت السيطرة الكاملة، يمكن للناس الإدلاء بأصواتهم بثقة تامة".

وحذر نتانياهو من "الأخبار الكاذبة" التي قد تثني الناخبين عن التوجه إلى مراكز الاقتراع.

من جانبه، دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الذي ينظر إليه على أنه "صانع الملوك"، عقب تصويته في مستوطنة "نوكديم" في الضفة الغربية المحتلة، "الأغلبية الصامتة الى التصويت".

-مخاوف من كورونا-

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل بكوفيد-19 إلى عشرة.

وأقيمت مراكز انتخابية خاصة للإسرائيليين الموضوعين في حجر صحي في منازلهم والبالغ عددهم 5600 شخص، وبينهم كثر ممن زاروا دولا تفشى فيها الفيروس.

ولن يُسمح لهم بأن يستخدموا مراكز الاقتراع العامة وسيضعون كمامات لدى الإدلاء بأصواتهم.

وفي أحد مراكز الاقتراع في القدس، صوتت إيلا ليفي (63 عاما) لنتانياهو. وقالت "أعتقد أن بيبي (لقب نتانياهو) أوصلنا إلى مكان رائع حيث نحن الآن، سواء على الصعيد السياسي أو الدولي أو الاقتصادي، أريد لذلك أن يستمر".

وعن تهم الفساد التي يواجهها رئيس الوزراء، قالت "هو ليس مدانا، لذلك بالنسبة لي هو بريء ما لم يثبت عكس ذلك". وأعلن نتانياهو الذي يتولى السلطة منذ العام 2009، أن استطلاعات الليكود تفيد بأن الحزب قريب من الفوز وإيجاد حل للأزمة السياسية.

ويخوض نتانياهو الانتخابات مستقويا بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن في كانون الثاني/يناير خطّة سلام مثيرة للجدل تمنح إٍسرائيل ضوءا أخضر لضم مستوطنات ومساحات من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ما أثار غضبا فلسطينيا عارما.

ورحّب غانتس بالخطة الأميركية، بينما شدّدت القائمة العربية في حملتها الانتخابية على رفض الخطة الأميركية المرفوضة أيضا من القيادة الفلسطينية.

- حملة "قذرة" -

وفاز كل من الحزبين في نيسان/أبريل بـ35 مقعدا في الكنيست. وفي أيلول/سبتمبر، فاز أزرق أبيض بـ33 مقعدا مقابل 32 لليكود.

ويعوّل نتانياهو على دعم الأحزاب اليهودية المتدينة (شاس والتوراة) وحزب "يمينا" اليميني الراديكالي برئاسة وزير الدفاع نفتالي بينيت.

ويمكن لغانتس أن يعوّل على دعم عدد من الأحزاب اليسارية.

وتعهّد غانتس في حملته بتطهير السياسة من الممارسات الملتوية وركّز على اتّهامات الفساد الموجّهة لخصمه.

وقالت الطالبة عنبال (27 عاما) لوكالة فرانس برس الإثنين إنها صوتت لتحالف أزرق أبيض للمرة الثالثة، مضيفة "لا أحب بيبي (نتانياهو) (...)، وغانتس لا يعجبني وأعتقد أنه سيخسر لكن لا يوجد خيار آخر".

وتصاعدت حدة الحملة الانتخابية في الأيام الأخيرة، لا سيما مع نشر عدد من التسجيلات المسرّبة وتبادل الاتهامات.

ودفع ذلك الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى وصف الحملة بأنها "قذرة وبغيضة".

ونقل بيان باللغة الإنكليزية عن ريفلين قوله "نحن لا نستحق حملة انتخابية أخرى قذرة وبغيضة مثل تلك التي تنتهي اليوم، ولا نستحق عدم الاستقرار الذي يبدو وكأنه بلا نهاية".

وأضاف "نحن نستحق حكومة تعمل من أجلنا".

أما القائمة المشتركة التي تمثل عرب إسرائيل، فحصدت في انتخابات أيلول/سبتمبر 13 مقعدا، محققة مفاجأة.

ووجه رئيسها أيمن عودة رسالة إلى الناخبين مشجعا إياهم على الخروج للتصويت.

وقال عودة بعد تصويته في أحد مراكز الاقتراع في حيفا "نتانياهو يعرف تماما بأن ليس له حكومة بدون القائمة المشتركة".

وأضاف "سنحصل على 16 مقعدا بهمة الجميع (...) قبل أربعة أشهر، شعر الشعب أنه ساهم في منع نتانياهو من تشكيل حكومة، نريد أن نواصل هذه المسيرة".

وتتوضّح نتائج الانتخابات من خلال استطلاعات من مراكز الاقتراع بعيد إغلاق الصناديق. أما النتائج النهائية فيتوقع أن تصدر صباح الثلاثاء.

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