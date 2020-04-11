هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2020 08:49 م

لوحة دعائية للانتخابات الإسرائيلية تحمل صورتي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو (يمين) وخصمه السابق بيني غانتس (يسار) في مدينة رامات جان وسط إسرائيل في 17 شباط/ فبراير 2020

طلب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس السبت مزيدًا من الوقت لمحاولة توحيد الصّفوف وتشكيل حكومة مع خصمه السابق رئيس الوزراء المنتيهة ولايته بنيامين نتانياهو في حين توشك المهلة المحدّدة لتشكيل حكومة على الانتهاء.

كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قبل نحو أربعة أسابيع غانتس تشكيل حكومة، بعد انتخابات جرت في 2 آذار/مارس وكانت الثالثة خلال أقلّ من عام.

وفشلت المفاوضات بين الليكود وتحالف "أزرق أبيض" حتّى الآن في التوصّل إلى اتّفاق، في وقتٍ تنتهي المهلة الممنوحة لغانتس منتصف ليل الأحد الإثنين.

وجاء في بيان صادر عن تحالف "أزرق أبيض'' أنّ غانتس "طلب من رؤوفين ريفلين تمديدًا لأسبوعين" من أجل تشكيل حكومة مع نتانياهو، متحدّثًا عن أنّ إسرائيل تشهد "أزمة اجتماعيّة وصحّية" جرّاء فيروس كورونا المستجدّ.

وكتب غانتس للرئيس الإسرائيلي "أعتقد أنّنا على وشك التّوقيع على اتّفاقيّة، وهذا الوقت الإضافيّ يُفترض أن يسمح لنا بإنهائها"، في وقت لم يصدر أيّ ردّ حتّى الآن عن ريفلين.

من جهته، قال الليكود (يمين) إنّ نتانياهو دعا غانتس ومفاوضيه إلى إجراء محادثات "هذا المساء" (السبت)، مشيرًا إلى "الإرادة والمسؤوليّة الوطنيّة بتشكيل حكومة وحدة في أسرع وقت".

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