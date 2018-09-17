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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 09:24 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:24

صورة التقطت من الجو لجزر سبراتلي المتنازع عليها في 21 نيسان/ابريل 2017

أجرت غواصة يابانية للمرة الأولى مناورة في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما ذكرته صحيفة الإثنين، في خطوة يمكن أن تثير استفزاز بكين التي تؤكد أحقيتها بمعظم مساحة البحر المتنازع عليه.

وانضمت الغواصة كوروشيو الخميس إلى ثلاث سفن حربية يابانية في البحر جنوب غرب جزيرة سكاربورو الصغيرة التي تسيطر عليها الصين، بحسب صحيفة اساهي شيمبون.

وتؤكد الصين أحقيتها في معظم مساحة بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد والذي يمر من خلاله خمسة ملايين ترليون دولار من التجارة البحرية سنويا، رغم مطالبات كل من بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام.

ويتصاعد التوتر بشأن جزيرة سكاربورو منذ ان سيطرت عليها بكين من مانيلا في 2012.

وقالت الصحيفة إن مناورات الغواصة هي الأولى التي تقوم بها طوكيو في بحر الصين الجنوبي.

وقالت اساهي نقلا عن مصادر حكومية يابانية لم تسمها إن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية نفذت مناورات "عملانية" مضادة للغواصات تشمل رصد غواصات للعدو بأجهزة السونار.

وقالت المصادر إن التمارين شرعية وجرت في مياه محايدة مع ضمان حق الوصول بموجب القانون الدولي.

وبعد المناورات تعتزم الغواصة اليابانية التوجه الإثنين إلى مرفأ كام رانه بوسط فيتنام، في مسعى للتأكيد على التعاون الدفاعي لطوكيو مع هانوي، بحسب أساهي.

وستكون تلك أول زيارة لغواصة إلى المرفأ الاستراتيجي المهم منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب الصحيفة.

تعبر بحر الصين الجنوبي ممرات بحرية دولية حيوية ويعتقد أنها زاخر بثروة مهمة من النفط والغاز الطبيعي.

ونفذت الصين على مدى سنوات عمليات ردم لحيود مرجانية، وقامت ببناء منشآت مدنية وعسكرية في المنطقة المتنازع عليها.

في وقت سابق هذا الشهر هاجمت بكين بريطانيا لارسالها سفينة بحرية إلى مسافة قريبة من الجزر المتنازع عليها -- ضمن تدريبات "حرية الملاحة" التي قامت بها مؤخرا الولايات المتحدة وحلفاؤها لتذكير بكين بحقهم في الوصول إلى تلك المياه.

ولم يتسن بعد الحصول على تأكيد لتقرير اساهي شيمبون.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب