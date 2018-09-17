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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 09:24 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:24

صورة التقطت من الجو لجزر سبراتلي المتنازع عليها في 21 نيسان/ابريل 2017

أجرت غواصة يابانية للمرة الأولى مناورة في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما ذكرته صحيفة الإثنين، في خطوة يمكن أن تثير استفزاز بكين التي تؤكد أحقيتها بمعظم مساحة البحر المتنازع عليه.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب إن المناورة المضادة للغواصات أُجريت الخميس في بحر الصين الجنوبي "لتحسين التقنيات الاستراتيجية".

ورفض متحدث الادلاء بمزيد من التصريحات أو تأكيد ما إذا كانت تلك أول مناورات هناك.

في وقت سابق الاثنين ذكرت صحيفة اساهي شيمبون إن الغواصة كوروشيو الخميس انضمت إلى ثلاث سفن حربية يابانية في البحر جنوب غرب جزيرة سكاربورو الصغيرة التي تسيطر عليها الصين.

وتؤكد الصين أحقيتها في معظم مساحة بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد والذي يمر من خلاله خمسة ملايين ترليون دولار من التجارة البحرية سنويا، رغم مطالبات كل من بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام.

ويتصاعد التوتر بشأن جزيرة سكاربورو منذ ان سيطرت عليها بكين من مانيلا في 2012.

وقالت الصحيفة إن مناورات الغواصة هي الأولى التي تقوم بها طوكيو في بحر الصين الجنوبي.

وقالت اساهي نقلا عن مصادر حكومية يابانية لم تسمها إن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية نفذت مناورات "عملانية" مضادة للغواصات تشمل رصد غواصات للعدو بأجهزة السونار.

وقالت المصادر إن التمارين شرعية وجرت في مياه محايدة مع ضمان حق الوصول بموجب القانون الدولي.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ تأكيد المناورة لكنه قال إن "الوضع في بحر الصين الجنوبي يتحسن".

وقال خلال إيجاز صحافي إن على اليابان "أن تتصرف بحذر وأن تتجنب القيام بأي ما يسيء إلى السلم والاستقرار الاقليميين".

وبعد المناورات توجهت الغواصة اليابانية الإثنين إلى مرفأ كام رانه بوسط فيتنام، في مسعى للتأكيد على التعاون الدفاعي لطوكيو مع هانوي، بحسب أساهي.

وستبقى الغواصة مع 80 شخصا على متنها هناك حتى يوم الجمعة.

وهذه أول زيارة لغواصة أجنبية إلى المرفأ الاستراتيجي المهم منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب الصحيفة.

تعبر بحر الصين الجنوبي ممرات بحرية دولية حيوية ويعتقد أنها زاخر بثروة مهمة من النفط والغاز الطبيعي.

ونفذت الصين على مدى سنوات عمليات ردم لحيود مرجانية، وقامت ببناء منشآت مدنية وعسكرية في المنطقة المتنازع عليها.

في وقت سابق هذا الشهر هاجمت بكين بريطانيا لارسالها سفينة بحرية إلى مسافة قريبة من الجزر المتنازع عليها -- ضمن تدريبات "حرية الملاحة" التي قامت بها مؤخرا الولايات المتحدة وحلفاؤها لتذكير بكين بحقهم في الوصول إلى تلك المياه.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب