هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2019 06:44 م

الزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو خلال تجمع لانصاره في كراكاس في الرابع عشر من اذار/مارس 2019

بدأ زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، السبت من فالنسيا (وسط)، جولة في البلاد واعدا بأن ينهيها "في ميرافلويس" في إشارة الى القصر الرئاسي في كراكاس.

ولا تزال فنزويلا تعيش تحت صدمة انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي شل الحركة في البلاد لمدة اسبوع.

وأفاد مراسل فرانس برس أن غوايدو كان السبت في مدينة فالانسيا عاصمة ولاية كارابوبو الواقعة على بعد 170 كلم غرب كراكاس، حيث تجمع الآلاف من أنصاره.

وقال امام الحشد "حان الوقت لنستعيد فنزويلا خطوة خطوة"، مضيفا "يعتقدون أن بامكانهم اسكاتنا واخافتنا، لكنهم لن يستطيعوا تقسيمنا ولا مجال للعودة الى الوراء".

وطلب غوايدو من نواب المعارضة الذين يملكون الاغلبية في البرلمان، تنظيم تجمعات في مناطقهم. وأفادت المعارضة أن نحو 50 تجمعا أقيمت السبت في عشر من ولايات البلاد ال23.

وقال غوايدو عبر تويتر "سنضع حدا لاغتصاب السلطة عبر تعبئة المواطنين" واعدا ب"أن يكون قريبا جدا في المكتب الرئاسي" من دون أن يحدد تاريخا محددا لذلك.

وتغرق فنزويلا كل يوم أكثر فأكثر في الأزمة، خاصة بسبب انهيار الانتاج النفطي الذي يؤمن وحده 96 % من موارد البلاد.

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