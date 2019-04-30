هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 12:37 ص

أعلام فنزويلية خلال تظاهرة دعا لها زعيم المعارضة خوان غوايدو في كراكاس في 6 نيسان/أبريل 2019

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في رسالة مصوّرة بثت الثلاثاء أنصاره إلى مواصلة التظاهر ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو الأربعاء، وذلك غداة إعلان جنود ولاءهم له واندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وبعض من مؤيّديه.

وقال غوايدو في شريط فيديو بثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أدعو القوّات المسلّحة إلى مواصلة التقدّم في +عملية الحرية+. غداً، في الأول من أيار/مايو، سنواصل (...) في كل فنزويلا، سنكون في الشارع".

وكان غوايدو أعلن في وقت سابق الثلاثاء تلقّيه دعم مجموعة "جنود شجعان" للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، فيما توعدت الحكومة بإحباط ما وصفته بالمحاولة الانقلابية.

وجُرح 69 شخصاً على الأقل، بينهم اثنان بالرصاص، في المواجهات التي وقعت الثلاثاء في كراكاس خلال تظاهرات داعمة للمجموعة العسكرية المنشقة التي أعلنت تأييدها لغوايدو، بحسب ما أعلنت الأجهزة الطبية المحلية.

اكسم/بم

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