هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 01:13 م

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحافي في مؤسسة الأزهر الشريف في القاهرة في 2 نيسان/ابريل 2019.

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء في القاهرة من تنامي كراهية المسلمين، بعد أقل من شهر على مجزرة مسجديّ نيوزيلندا التي اسفرت عن مقتل 50 شخصا.

وجاءت تحذيرات غوتيريش أثناء كلمته في الأزهر، أكبر مؤسسة سنية في العالم، حيث التقى بشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب.

وقال غوتيريش "حول العالم، نشهد تناميا قياسيا لكراهية المسلمين ومعاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب".

واشار الى الاعتداء في 15 آذار/مارس على مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا والاعتداء على معبد يهودي في بيتسبرغ الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا واعتبر الهجوم الأكثر دموية ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.

وحذّر غوتيريش من تزايد خطاب الكراهية قائلا إنه "يدخل المجال العام وينتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "نراها تنتشر في الديموقراطيات الليبرالية وكذلك في الدول السلطوية".

ويقوم غوتيريش بزيارة تستمر يومين للقاهرة، وبعد لقائه شيخ الأزهر من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

والاحد، حضر غوتيريش القمة العربية في تونس.

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