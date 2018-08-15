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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 11:12 م 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:12

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء بقرار اسرائيل إعادة فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة، وطلب من جميع الأطراف دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة مع مصر لمعالجة الأزمة في القطاع.

وأعادت اسرائيل في وقت مبكر الأربعاء فتح معبر كرم ابو سالم المغلق منذ نحو ستة أسابيع بسبب التوتر على الحدود بين الجانبين.

ويعد معبر كرم ابو سالم (كيرم شالوم) حيويا للاقتصاد شبه المنهار لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي تحاصره اسرائيل منذ اكثر من عقد، لكن اسرائيل أغلقته أمام معظم البضائع ما عدا المواد الغذائية والأدوية للضغط على حركة حماس التي تدير القطاع.

وقال غوتيريش في بيان انه "متشجع لرؤية هؤلاء المعنيين وقد استجابوا للنداءات بتجنب التأثير المدمر لأزمة أخرى على السكان المدنيين في غزة وحولها".

ودعا "كل الأطراف" لدعم الجهود التي يقودها مبعوث الامم المتحدة نيكولاي ملادينوف ومصر "لتجنب التصعيد والتعامل مع كل القضايا الإنسانية في غزة وعودة السلطة الفلسطينية اليها".

وجاء فتح المعبر مع تكهنات حول اجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة مسؤولين مصريين ومن الأمم المتحدة للتوصل الى تهدئة طويلة الأمد بين اسرائيل وحماس.

وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستبفان دوجاريك أنه من المتوقع ان تدخل أكثر من 400 شاحنة محملة بالبضائع الى غزة.

وخاضت اسرائيل وحماس منذ 2008 ثلاث حروب مدمرة في القطاع المحاصر منذ 2006 ويزداد سكانه فقراً مع معاناة يومية جرّاء البطالة والانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء.

وأدت موجة من الاحتجاجات والاشتباكات على طول الحدود بين غزة واسرائيل الى مقتل 169 فلسطينيا على الاقل منذ نهاية آذار/مارس برصاص الجنود الإسرائيليين.

وقتل جندي إسرائيلي في 20 تموز/يوليو خلال عملية قرب السياج الفاصل وهو الاول الذي يقتل في المنطقة منذ 2014.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب