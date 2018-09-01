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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 01:24 ص 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:24

الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف في 24 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)