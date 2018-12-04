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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 ديسمبر, 2018 08:02 م 04 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 20:02

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء جميع الأطراف المجتمعة في جنيف هذا الأسبوع لمناقشة النزاع في الصحراء الغربية إلى التعامل مع المسألة بطريقة "بناءّة" وعدم فرض أي شروط لإجراء محادثات الرسمية.

ويشارك كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في المحادثات التي تبدأ الأربعاء وتستمر يومين مع ممثل الأمم المتحدة في النزاع هورست كولر في مسعى لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ العام 2012.

وورد في بيان صادر عن المتحدث باسمه أن غوتيريش "يحض الجميع على المشاركة بحسن نيّة ودون شروط مسبقة وبروح بناءّة في المحادثات".

وفشلت الأمم المتحدة مرارا في التوسط للتوصل إلى تسوية بشأن الصحراء الغربية، حيث خاضت المغرب والبوليساريو المدعومة من الجزائر حروبا منذ العام 1975 حتى 1991.

وتم نشر بعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة المتنازع عليها منذ العام 1991 لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء على وضع الصحراء الغربية لم يتبلور بعد.

ويصر المغرب على أن أي مفاوضات تتعلق بالمنطقة يجب أن تركز على مقترحه بمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته في حين تصر جبهة البوليساريو على إجراء استفتاء حول تقرير المصير لحل النزاع.

وقادت الولايات المتحدة الضغوط في مجلس الأمن الدولي لإحياء المحادثات وأشارت إلى ضرورة انسحاب القوات الأممية "مينورسو" من المنطقة في حال لم تبد الأطراف المعنية استعدادا للتوصل إلى تسوية.

ويتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بشأن التجديد لبعثة "مينورسو" قبل 30 نيسان/ابريل 2019.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب