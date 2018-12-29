غوتيريش يدعو السودان إلى التحقيق في مقتل متظاهرين

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 02:12 ص

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش يلقي كلمة في مؤتمر الاطراف الرابع والعشرين حول المناخ في كاتوفيتسه البولندية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2018

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة السلطات السودانيّة إلى التحقيق في مقتل أشخاص سقطوا خلال تظاهرات معارضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.

وتشهد العاصمة وغيرها من المدن السودانيّة احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة في بيان إنّ غوتيريش "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويطلب من السُلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف".

وأضاف البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة "يتابع بقلق" التطوّرات في السودان و"يشدّد على ضرورة ضمان حرّية التعبير والتجمع السلمي".

وأعلنت السُلطات السودانيّة الخميس أنّ 19 شخصا قُتلوا، بينهم اثنان من قوّات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت منظّمة العفو الدولية إنّ 37 متظاهرًا قُتلوا.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبيّة وارتفاع نسبة التضخّم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان.

وبلغت نسبة التضخّم 70 في المئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

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