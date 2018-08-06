غوتيريش يدعو جنوب السودان إلى تطبيق اتفاق تقاسم السلطة سريعاً
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امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف في 24 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب السودان، داعيًا الأطراف المتحاربين إلى تطبيقه بالكامل سريعًا من أجل إنهاء نحو خمس سنوات من الحرب الأهلية.
واعتبر غوتيريش أنّ الاتفاق يشكل "خطوة مهمة" لإعادة إنعاش عملية السلام، بعد فشل اتفاق العام 2015 الذي كان مفترضا أن يضع حدًا للنزاع.
وجاء في بيان للأمم المتحدة أنّ الأمين العام "يحض جميع الأطراف على العمل بحسن نية وإظهار التزامهم تجاه التطبيق الكامل للاتفاق في أقرب وقت ممكن".
ووقّع طرفا النزاع في جنوب السودان الأحد اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشرّدت الملايين في هذا البلد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب