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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 11:39 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 23:39

الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف في 24 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)