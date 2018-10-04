غوتيريش يدعو لانتخابات رئاسية "سلمية وذات صدقية" في الكاميرون
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف في 24 أيار/مايو 2018(afp_tickers)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، الكاميرون إلى إجراء الانتخابات الرئاسيّة الأحد في سياق "سلمي وشامل ويتمتع بالصدقية".
وحضّ غوتيريش "جميع الكاميرونيين على ممارسة حقهم الديموقراطي"، داعيًا "جميع الجهات إلى ممارسة ضبط النفس قبل الانتخابات وخلالها وبعدَ" انتهائها.
كذلك، دعا "جميع المرشّحين إلى حلّ أي شكوى تتعلّق بالعملية الانتخابية، من خلال القنوات القانونية والدستورية المعمول بها".
وعبّر غوتيريش عن إدانته "لأيّ تهديد بالعنف أو ترهيب من جانب أيّ مجموعة".
وتُواجه المنطقتان الناطقتان بالإنكليزيّة (من أصل عشر مناطق في الكاميرون) أزمةً حادّة منذ أواخر العام 2016 على خلفيّة مطالب بالاستقلال.
وتحوّلت التظاهرات السلميّة أعمال عنف مسلّحة، وباتت المعارك يوميّة تقريبًا بين قوى الأمن والانفصاليّين، خصوصًا منذ توقيف الزعيم المطالب بالاستقلال سيسيكو ايوك تابي وتسعة من أنصاره.
ويسود اعتقاد بأنّ مئات من المدنيّين قُتلوا في هذا النزاع، وفق منظّمات غير حكومية.
ومن المقرّر إجراء انتخابات رئاسيّة في الكاميرون في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ويتنافس تسعة مرشّحين، منهم الرئيس المنتهية ولايته بول بيا (85 عامًا).
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب