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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 03:37 ص 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:37

الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف في 24 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)