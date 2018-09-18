غوتيريش يرحب بقمة بين جيبوتي وإريتريا في السعودية
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صورة وزعها الديوان الملكي السعودي تظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قبيل توقيع اتفاق بين اثيوبيا واريتريا في جدة في 16 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين بالقمة التي عقدت بين جيبوتي واريتريا في السعودية وعبر في بيان عن الأمل في أن تسهم في تحقيق "سلام أكبر" في المنطقة.
وجمعت القمة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غله ونظيره الإريتري إيسايس أفورقي، بحسب البيان، برعاية الملك سلمان.
وتشهد العلاقات بين الدولتين توترا منذ فترة طويلة بسبب نزاع حدودي. ورعت قطر اتفاق سلام في 2010 لكن العلاقات بقيت متوترة.
وقال غوتيريش إنه "على ثقة بأن هذا اللقاء سيكون خطوة جديدة في ترسيخ السلام والمكتسبات الأمنية الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي"، بحسب البيان.
وأعرب عن "الأمل في أن يطلق اللقاء بين رئيسي جيبوتي وإريتريا عملية لتسوية كل المسائل العالقة بين الدولتين ويؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة".
وتأتي القمة في أعقاب قمة عقدت في السعودية أيضا بين رئيسي إريتريا وإثيوبيا، العدوان السابقان، وقعا خلالها على اتفاق سلام تاريخي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب