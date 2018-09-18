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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 05:44 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:44

صورة وزعها الديوان الملكي السعودي تظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قبيل توقيع اتفاق بين اثيوبيا واريتريا في جدة في 16 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)