غوتيريش يرى ان "تحقيقا ذا مصداقية" في جريمة خاشقجي "أمر أساسي"

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 10:36 ص

غوتيريش ونائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني في منتدى الدوحة الاحد في 16 كانون الاول/ديسمبر 2018

دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال مشاركته في منتدى في الدوحة الاحد إلى إجراء "تحقيق ذي مصداقية" في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، معتبرا ان هذا "امر أساسي".

وقال غويتريش ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي على هامش "منتدى الدوحة" الذي يعقد سنويا إن "وجود تحقيق ذي مصداقية، ومعاقبة المذنبين، أمر أساسي".

وذكر الامين العام للامم المتحدة ان معلوماته الرئيسي حول هذه القضية يستقيها من الاعلام، موضحا ان "مصدر معلوماتي هو الاعلام".

وقُتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ينتقد فيها السلطات السعودية، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وذكرت السلطات السعودية أن خاشقجي قتل بعدما تعرّض للتخدير بجرعة كبيرة، ثم قطّعت جثته داخل القنصلية، وألقت اللوم في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية"، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو فوق أي شبهة في هذه الجريمة.

ورجّحت وكالة الاستخبارات الاميركية "سي آي إيه" أن يكون ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من أمر بذلك، لكن الرياض تنفي ذلك بشدة.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء الماضي أن تركيا تجري مناقشات مع منظمة الأمم المتحدة حول احتمال فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل الصحافي الذي لم يتم العثور على جثته بعد.

كما طلبت أنقرة من الرياض تسليمها مطلوبين في الجريمة، لكن السعودية رفضت.

وتقول السلطات السعودية ان جثة خاشقجي نقلت إلى خارج القنصلية وتم تسليمها إلى "متعاون" لم تحدّد هويته، لكن تم التوصل إلى "صورة تشبيهية" له.

والاحد، قال تشاوش أوغلو في جلسة في "منتدى الدوحة" ان السلطات السعودية لم تقدّم اسم "المتعاون المحلي"، ولم ترسل الصورة التشبيهية إلى أنقرة، مشكّكا في الرواية السعودية الرسمية.

وأوضح "من المستغرب أن نسمع النائب العام (السعودي) يقول أنهم سيرسلون رسميا تشبيهيا للمتعاون. لا أعتقد أن هذا الشخص أو هؤلاء الاشخاص تم اختيارهم بطريقة عشوائية من الشارع لينقلوا الجثة خارج مبنى القنصلية".

وتابع "إذا كان هناك متعاون محلي، وقد قالوا أنهم قابلوه، أو قابلوهم، قبل العملية، إذا فانهم يعرفون الاسم والتفاصيل، فلماذا لا يتم مشاركتها مع تركيا؟".

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