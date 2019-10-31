هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 10:10 ص

افتتاح اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف الأربعاء 30 تشرين الاول/أكتوبر 2019

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الثلاثاء بأول اجتماع للجنة التي تضم مفاوضين من الحكومة السورية والمعارضين والمكلفة بتعديل الدستور السوري، ووصفه بأنه "تاريخي".

والأربعاء جلس الوفدان وجها لوجه في جنيف لإطلاق عملية مراجعة الدستور.

وصرح غوتيريش في مؤتمر حول الوساطة في اسطنبول نظمته الحكومة التركية "كان اول اجتماع للجنة الدستورية أمس تاريخيا وأساسا للتقدم".

وأضاف "آمل في أن يكون خطوة أولى باتجاه التوصل إلى حل سياسي ينهي هذا الفصل المأساوي من حياة الشعب السوري ويخلق الفرص لجميع السوريين للعودة إلى ديارهم الأصلية بأمان وكرامة وإنهاء وضعهم كلاجئين".

وانطلقت أعمال اللجنة ظهر الأربعاء خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

ويُفترض ان تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضواً موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة عملها في مراجعة الدستور.

ولن تكون مهمة اللجنة التي لم تحدد الأمم المتحدة سقفاً زمنياً لعملها سهلة، بإقرار الأمم المتحدة والوفود أنفسهم، في ظل تباين وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة من جهة، ونسبة الأصوات المرتفعة التي يجب توفرها لتحقيق أي تعديل أو تغيير.

واضاف غوتيريش أنه لا يزال "قلقا جدا حول الوضع في ادلب" التي تعتبر المعقل الأخير للمقاتلين السوريين ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين من مناطق أخرى من البلاد.

وأضاف أنه يكرر "الدعوة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على جميع الجبهات في سوريا".

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