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صورة أرشيفية لرئيسة تشيلي السابقة ميشال باشليه.

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عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيسة التشيلية السابقة ميشال باشليه على رأس المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، حسب بيان للأمم المتحدة.

وأبلغ غوتيريش خياره هذا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يجب أن تُصوّت للمصادقة على هذا التعيين، حسبما ذكر بيان للمتحدث باسم المنظمة الدولية.

وقد تأكّد رحيل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين من منصبه رسميًا منذ كانون الأول/ديسمبر 2017.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب