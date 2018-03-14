غوتيريش يقول ان استخدام غاز الاعصاب في بريطانيا "غير مقبول"
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الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف في 26 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
اعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاربعاء ان استخدام غاز اعصاب في بريطانيا ضد جاسوس روسي سابق امر "غير مقبول".
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق للصحافيين ان "استخدام غاز الأعصاب كسلاح تحت أي ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول، كما ان استخدامه من قبل دولة يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
واضاف ان "استخدام غاز الاعصاب من قبل دولة سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وبناء لطلب لندن يتوقع ان يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا حول تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، الاربعاء الساعة 19,00 تغ.
واعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء سلسلة عقوبات ضد روسيا منها طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات بين البلدين محملة موسكو "مسؤولية" تسميم الجاسوس الروسي السابق على ارضها.
ونفت روسيا اي مسؤولية لها في ذلك.
وعثر في الرابع من الجاري على سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) فاقدين الوعي في سالزبري جنوب غرب بريطانيا ونقلا الى المستشفى حيث لا يزالان في وضع "حرج".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب