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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 04:24 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 16:24

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف في 26 شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)