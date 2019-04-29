هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 06:39 م

الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى افتتاح منتدى الطريق والحزام في بكين في 26 نيسان/أبريل 2019

ندد الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين أنطونيو غوتيريش بـ"موجة التعصب" التي تضرب العالم، عبر سلسلة هجمات على أماكن عبادة، داعياً الى الوقوف بوجه الكراهية التي تحرّكها.

وأكد غوتيريش في بيان أن "على العالم أن يتخذ إجراءات للقضاء على معاداة السامية، والكراهية المعادية للمسلمين، واضطهاد المسيحيين، وكل أشكال العنصرية الأخرى وكره الأجانب والتمييز والتحريض على الكراهية".

وتابع ذاكراً الهجومين هذا الأسبوع على كنيس في الولايات المتحدة وعلى كنيسة بروتستانتية في بوركينا فاسو "مسلمون يقتلون في مساجدهم، وتدنس أماكنهم الدينية؛ يهود يقتلون في الكنس، وشواهد قبورهم تلطخ بالصليب المعقوف؛ مسيحيون يقتلون عند أدائهم الصلاة، وكنائسهم تحرق مراراً: هذه الأحداث باتت تتكرر كثيراً".

وأضاف أن "أماكن العبادة، بدل أن تكون محطات للسلام كما يفترض بها أن تكون، باتت أهدافاً".

ورأى الأمين العام أن "المعركة ضد الكراهية والتطرف" تمر حالياً "بلحظة مفصلية"، خاتماً القول إن "الكراهية تهديد لكل العالم، ولذا على كل العالم المشاركة" في مكافحتها "معاً".

والتزم مجلس الأمن الدولي، الذي تتولى ألمانيا رئاسته الدورية في نيسان/أبريل، دقيقة صمن الاثنين على أرواح ضحايا اعتداءي الكنيس في الولايات المتحدة والكنيسة في بوركينا فاسو.

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