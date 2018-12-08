تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

فائض تجاري قياسي بين الصين والولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر

العلمان الصيني والأميركي على جدار مدرسة في دولية ف بكين بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2018

(afp_tickers)

سجّل الفائض التجاري بين الصين والولايات المتحدة قيمة قياسية قدرها 35,6 مليار دولار في ضوء ازدياد الصادرات وتراجع الواردات، بحسب أرقام رسمية صدرت السبت.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9,8 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس سنوي بينما انخفضت الواردات في الشهر ذاته 25 بالمئة، بحسب المعلومات الواردة من إدارة الجمارك الصينية.

ويتجاوز الفائض الشهري القياسي الحجم الذي تم تسجيله في تشرين الأول/اكتوبر وقدره 31,8 مليار دولار ويأتي بالرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة للأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 293,5 مليار دولار، مقارنة بـ251,3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك