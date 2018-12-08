فائض تجاري قياسي بين الصين والولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2018 09:08 ص

العلمان الصيني والأميركي على جدار مدرسة في دولية ف بكين بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2018

سجّل الفائض التجاري بين الصين والولايات المتحدة قيمة قياسية قدرها 35,6 مليار دولار في ضوء ازدياد الصادرات وتراجع الواردات، بحسب أرقام رسمية صدرت السبت.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9,8 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس سنوي بينما انخفضت الواردات في الشهر ذاته 25 بالمئة، بحسب المعلومات الواردة من إدارة الجمارك الصينية.

ويتجاوز الفائض الشهري القياسي الحجم الذي تم تسجيله في تشرين الأول/اكتوبر وقدره 31,8 مليار دولار ويأتي بالرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة للأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 293,5 مليار دولار، مقارنة بـ251,3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

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