هذا المحتوى تم نشره يوم 09 فبراير, 2020 03:00 ص

فرز أصوات الانتخابات التشريعية الإيرلندية في دبلن في 9 شباط/فبراير 2020

يواجه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الذي يتصدّر حزبه "فيني غيل" نتائج الانتخابات التشريعية بفارق ضئيل عن "شين فين" صعوداً لهذا الحزب الجمهوري القومي الساعي لتشكيل تحالفات غداة اقتراع لم تصدر نتائجه النهائية بعد.

وبدأت عملية الفرز في المركز الرئيسي في العاصمة دبلن عند الساعة 09,00 بالتوقيتين المحلي والعالمي، لكنّ نتائجها لن تصدر قبل أيام نظراً للنظام الانتخابي البالغ التعقيد في إيرلندا.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد "إيبسوس أم آر بي آي" لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع ونشرت نتائجه وسائل الإعلام الإيرلندية مساء السبت، حصل حزب رئيس الوزراء "فيني غيل" (العائلة الإيرلندية) على 22,4% من الأصوات، يليه الحزب الجمهوري "شين فين" بـ22,3% ثم حزب "فيني فيل" أو "جنود المصير" (يمين الوسط) بـ22,2.

ويعدّ الفارق ضئيلا للغاية في النتائج بين الأحزاب الثلاثة اذ لا يتعدّ عُشر نقطة مئوية ولا يمكن الركون إليه في تحديد الحزب المتصدّر لأنّ الدراسة جرت على عيّنة من خمسة آلاف مقترع وبلغ هامش الخطأ فيها 1,3%.

كما يتعين الانتظار لمعرفة كيف ستترجم هذه الأرقام على توزيع المقاعد في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 160.

وخاض حزب "شين فين" اليساري القومي المطالب بتوحيد اقليم إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا، الانتخابات بـ42 مرشحاً فقط، أي أقل بمرتين من مرشّحي الحزبين الوسطيين الكبيرين.

ويستبعد حزبا فارادكار "فيني غيل" ومايكل مارتن "فيني فيل" تشكيل أي تحالف مع "شين فين" بسبب ارتباطه بـ"الجيش الجمهوري الإيرلندي"، المنظمة المسلّحة المعارضة للوجود البريطاني في إيرلندا الشمالية.

ودعت زعيمة "شين فين" ماري لو مكدونالد إلى تشكيل "حكومة (تعمل) للشعب (...) حكومة خالية من +فيني فيل+ وفيني غيل+".

وأعلنت مكدونالد التي فازت الأحد مجدداً بالنيابة أنّها على تواصل مع الأحزاب الاخرى، ولا سيّما الخضر والحزب الديموقراطي الاجتماعي.

وقالت إن الأحزاب الكبرى التي ترفض "التعاطي معنا" ستغير موقفها.

وفي حين أكد فارادكار تمسّكه بموقفه الرافض للتعاون مع "شين فين"، بدا مارتن الأحد وكأنه يليّن موقفه إزاء الحزب القومي الجمهوري.

وفي دائرته الواقعة غرب دبلن، أظهرت النتائج الجزئية حلول فارادكار ثانياً خلف مرشّح "شين فين".

وبحسب الصحف الإيرلندية فإن الاختراق الذي حقّقه "شين فين" في بلد يقوده تقليدياً، أحاديا أو ائتلافيا، حزبان كبيران من يمين الوسط، يعيط خلط الأوراق السياسية في إيرلندا.

- حكومة ائتلافية -

وأكد مسؤول القسم السياسي في صحيفة "آيرش تايمز" بات ليهي أن ثمة "صعوبة في تشكيل الحكومة إذا تمسّكت الأحزاب بالمواقف التي أعلنتها قبل التصويت".

وسيدفع عدم إفراز الانتخابات أغلبية صريحة، الأحزاب إلى إجراء مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية سيكون للأحزاب الصغيرة والمستقلين دور كبير فيها.

وفي الانتخابات السابقة التي جرت في 2016، استغرق تشكيل الحزبين الكبيرين حكومة سبعين يوماً.

وقد يستمر تعداد الأصوات الذي يجري بطريقة "ديموقراطية للغاية" أياما عدة بسبب طبيعة النظام الانتخابي المعقّد والقائم على الصوت الواحد القابل للتحويل، وفق ما أوضح لفرانس برس ايونن اوهالين أستاذ التاريخ في جامعة "ترينيتي" في دبلن.

ولا يمنح الناخبون صوتهم للائحة معدة مسبقاً، بل يشكلون لائحتهم الخاصة عبر وضع الناخبين بترتيب قائم على المفاضلة.

واستُحدث هذا النظام الانتخابي مع بدايات تأسيس الجمهورية الإيرلندية قبل نحو قرن. وباءت بالفشل محاولة لاستبداله بنظام معلوماتي في التسعينيات لأنّ "أحداً لن يثق به" وفق أوهالين.

ويجسّد المثلي فارادكار (41 عاما)، المولود لأب هندي وأم إيرلندية، نهج الحداثة في بلاد كانت متزمتة كاثوليكياً، لكنّ شعبيته تراجعت بعد ثلاثة أعوام في السلطة.

وواجه رئيس الحكومة المنتهية ولايته انتقادات لأنّه أعطى الأولوية في حملته الانتخابية لبريكست بدلاً من اهتمامات الناخبين، مثل الإسكان والصحة. ولم تؤثّر قضية بريكست سوى على خيارات 1% من ناخبين استطلعت آراؤهم السبت.

وبعد أسبوع على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير باتت إيرلندا وسكانها البالغ عددهم 4,9 ملايين نسمة في خط المواجهة الأمامي.

ومع اقتراب مفاوضات تجارية بين لندن وبروكسل ستتأثر جزيرة إيرلندا بنتائجها بدرجة كبيرة، شدّد فارادكار خلال الحملة على أهمية إيجاد حلّ يجنّب البلاد العودة إلى إقامة حدود مادية مع إيرلندا الشمالية.

وكانت الحدود الإيرلندية إحدى القضايا الشائكة في مفاوضات اتفاق الانفصال بين لندن وبروكسل.

وأعادت إلى الأذهان ذكرى "اضطرابات" شهدتها إيرلندا الشمالية مدى ثلاثة عقود بين الجمهوريين (كاثوليك بغالبيتهم) والوحدويين (بروتستانت بغالبيتهم)، أسفرت عن مقتل 3500 شخص.

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